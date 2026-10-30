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Fuga show a Scampia, si è tenuto il processo per direttissima per Antonio Iorio e Salvatore De Rosa, arrestati dai carabinieri della stazione di Scampia dopo aver cercato di forzare un controllo nella zona della 33 di Scampia.

Folle fuga a Scampia, poi l’arresto: subito scarcerati Iorio e De Rosa

I due uomini sono stati subito scarcerati con condanna ad un anno. L’informatica dei carabinieri ha evidenziato che gli stessi fossero attenzionati per il reato di detenzione a fini di spaccio. Le difese dei due, rappresentate dagli avvocati Andrea Geraci e Luca Mottola, hanno però già preannunciato impugnazione rispetto alla sentenza.

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Tra i due, De Rosa era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre Iorio alla misura di prevenzione dell’avviso orale. Erano in auto e quando gli è stato intimato l’alt sono fuggiti. Inseguiti per diversi chilometri, i due hanno speronato la gazzella dei carabinieri e poi hanno provato a scappare a piedi. Bloccati, sono finiti in manette.

Nelle tasche di Iorio, le chiavi di un club abusivo nel lotto SC3. In quei locali, militari e personale ENEL hanno rilevato un allaccio diretto alla rete elettrica e un furto di energia elettrica stimato in circa 17mila euro. Il club è stato sequestrato e le opere abusive che lo circondavano sono state demolite, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco.