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Folle inseguimento ai Camaldoli, non si ferma all’alt e lancia oggetto contro carabiniere

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Folle inseguimento ai Camaldoli, non si ferma all'alt e lancia oggetto contro carabiniere
Folle inseguimento ai Camaldoli, non si ferma all'alt e lancia oggetto contro carabiniere
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In zona Camaldoli a Napoli i carabinieri della PMZ della compagnia Vomero hanno notato un uomo a bordo di un’auto. L’autista ha percorso piazza Nazareth e poi via Camaldolilli. All’alt dei carabinieri l’uomo non si è fermato ed è partito un inseguimento.

Durante la fuga dall’auto di chi fugge è stato lanciato un oggetto. Per uno dei carabinieri 3 giorni di prognosi. Alla fine la fuga termina e l’uomo viene bloccato e fermato ma con non poche difficoltà.

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L’arrestato – si tratta del 47enne A. G. già noto alle forze dell’ordine – è in attesa di giudizio. Deve rispondere di fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ad agente di polizia giudiziaria nell’adempimento delle proprie funzioni.

Anomalie nella dichiarazione dei redditi, sequestrato edificio a esponente del clan a Casandrino

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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