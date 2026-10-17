Anomalie nella dichiarazione dei redditi, sequestrato edificio a esponente del clan a Casandrino

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Nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro di beni finalizzato alla confisca emesso nei confronti di un 64enne residente a Casavatore, già appartenente a un noto clan camorristico e condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso.

Il provvedimento è scaturito da un’attività di indagine patrimoniale condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, in collaborazione con il Commissariato di Frattamaggiore, che ha evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati dall’uomo e dal suo nucleo familiare e gli investimenti immobiliari effettuati.

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Il sequestro ha interessato un intero fabbricato residenziale, sviluppato su più livelli, ultimato e abitato, con annesse aree pertinenziali, nel comune di Casandrino (Napoli), formalmente intestato alla figlia del 64enne. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in circa un milione di euro.