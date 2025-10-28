PUBBLICITÀ
Follia in casa ad Arzano: prende a morsi e coltellate il compagno, poi gli tira addosso un mobile

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Prima due coltellate al fianco, poi un morso sulla spalla. Per finire il lancio di un mobiletto del salone e di una bottiglia di vetro.

E’ l’aggressione subita da un uomo ad Arzano, da parte della sua compagna. L’uomo è ai domiciliari e la compagna 47enne condivide con lui le mura domestiche.

La miccia che ha avviato le ostilità non è ancora chiara. Il tutto è iniziato con un’accesa discussione tra i due, con le urla avvertite in maniera forte e chiara in tutto il vicinato.
Lei all’improvviso afferra un coltello da cucina dal cassetto della dispensa e gli sferra due colpi al fianco. Lui riesce a scansarsi, le ferite rimangono superficiali.

Al che la 47enne si lancia contro il compagno e lo morde tra spalla e collo. Dopo ancora, afferra una piccola cassettiera e gliela tira. Ma non è finita qui: verrà il turno di una bottiglia di vetro.

Qualcuno compone il 112 e i carabinieri della tenenza di Arzano arrivano in pochi istanti.
La 47enne finisce in manette per maltrattamenti e percosse. E’ ora in carcere.

La vittima, invece, verrà medicata sul posto da un’ambulanza.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

