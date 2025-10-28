PUBBLICITÀ

Prima due coltellate al fianco, poi un morso sulla spalla. Per finire il lancio di un mobiletto del salone e di una bottiglia di vetro.

E’ l’aggressione subita da un uomo ad Arzano, da parte della sua compagna. L’uomo è ai domiciliari e la compagna 47enne condivide con lui le mura domestiche.



Follia in casa ad Arzano: prende a morsi e coltellate il compagno, poi gli tira addosso un mobile

La miccia che ha avviato le ostilità non è ancora chiara. Il tutto è iniziato con un’accesa discussione tra i due, con le urla avvertite in maniera forte e chiara in tutto il vicinato.

Lei all’improvviso afferra un coltello da cucina dal cassetto della dispensa e gli sferra due colpi al fianco. Lui riesce a scansarsi, le ferite rimangono superficiali.

Al che la 47enne si lancia contro il compagno e lo morde tra spalla e collo. Dopo ancora, afferra una piccola cassettiera e gliela tira. Ma non è finita qui: verrà il turno di una bottiglia di vetro.

Qualcuno compone il 112 e i carabinieri della tenenza di Arzano arrivano in pochi istanti.

La 47enne finisce in manette per maltrattamenti e percosse. E’ ora in carcere.

La vittima, invece, verrà medicata sul posto da un’ambulanza.