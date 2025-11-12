Follia nel Casertano, litiga col compagno e lo accoltella: 35enne in fin di vita

PUBBLICITÀ

A Santa Maria Capua Vetere, un uomo di 35 anni, di origine marocchina, è stato gravemente ferito a coltellate dalla sua compagna al termine di una violenta lite domestica. L’aggressione è avvenuta nell’abitazione della coppia, dove la donna, al culmine della discussione, avrebbe afferrato un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri, colpendo ripetutamente il compagno.

Il ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche e i medici lo considerano in pericolo di vita. La donna, subito dopo l’aggressione, è stata fermata dai carabinieri intervenuti sul posto e arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Attualmente si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

