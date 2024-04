Formaggio obbligatorio nei ristoranti italiani, è scontro tra Gambero Rosso e il ministro Lollobrigida

PUBBLICITÀ

La frase del ministro Francesco Lollobrigida sui formaggi italiani da “imporre” nei ristoranti ha scatenato un vero e proprio caso; Gambero Rosso ha infatti deciso di inviare un messaggio pubblico al ministro dell’Agricoltura.

Le parole del ministro Lollobrigida

Come riportato da Gambero Rosso il ministro Francesco Lollobrigida, durante una conversazione con il direttore Marco Mensurati durante una visita allo stand di Gambero Rosso al Vinitaly, ha dichiarato: “Sto facendo un ragionamento con la ristorazione, sia con Confcommercio che Confesercenti. Vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menu degli esercizi di ristorazione. Non il formaggio che accompagna, ma il formaggio che è il piatto, ricalcando un po’ il modello francese“.

Le parole di Francesco Lollobrigida hanno però scatenato un caso. Il ministro dell’Agricoltura ha precisato: “La notizia sulla imposizione dei formaggi nei ristoranti è priva di fondamento e dispiace che un giornale che ha l’ambizione di essere riferimento del mondo della Qualità la dia in questo modo“.

Lollobrigida ha poi aggiunto: “Non c’è alcuna imposizione intesa come obbligo di legge, ma sollecitazione a valorizzare i nostri eccellenti formaggi. Il confronto con le associazioni di categoria dei ristoratori è su questo tema e in piena sintonia lavoriamo alla valorizzazione dei nostri prodotti. Sono convinto che valorizzando e promuovendo il nostro formaggio come piatto specifico, sarà il mercato a convincere i nostri ristoratori a utilizzarlo di più nei loro menu. L’aumento di valore produrrebbe, ovviamente, un effetto positivo su tutta la filiera“.

La risposta di Gambero Rosso

Gambero Rosso ha risposto così al ministro Lollobrigida: “Restiamo stupiti davanti al suo stupore, leggendo la nota pubblica in cui contesta ‘il modo’ in cui il Gambero ha dato la notizia, visto il Gambero si è limitato a sbobinare, come si dice in gergo, le sue parole estrapolandole dal relativo video e a riportarle in maniera neutra“.

Dopo aver chiarito che Gambero Rosso condivide le parole di Lollobrigida, Mensurati ha concluso così: “Ci piacerebbe approfondire con lei il contenuto specifico della sua iniziativa in modo da poterla appoggiare senza se e senza ma“.