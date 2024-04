Fedez mette in vendita i suoi vestiti su Vinted: crisi o pubblicità?

PUBBLICITÀ

Fedez ha messo in vendita i suoi abiti usati su Vinted. Il rapper non è a stato ingaggiato dal sito di vendita online per un nuovo spot, ma ha realmente utilizzato l’app specializzata in abbigliamento second-hand.

Da 25 a 300 euro i capi messi in vendita da Fedez su Vinted

Fedez ha messo in vetrina “20 bellissimi capi ispirati al Coachella”, il festival musicale andato svoltosi in California. “Nell’armadio” del cantante erano presenti un giubbotto in denim di Gucci (300 euro), una t-shirt con la faccia di Jim Morrison (25 euro) e brand come Saint Laurent e Dior, ma anche Drew House e Obey ed i meno noti Amiri, Astroworld e Hand Tex.

PUBBLICITÀ

I capi di abbigliamento sono andati a ruba, in meno di due giorni “l’armadio” dell’ex di Chiara Ferragni è stato svuotato.