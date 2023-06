Chi è Francesca Brienza, la compagna di Rudi Garcia: giornalista, 20 anni più giovane e tifosa della Roma

PUBBLICITÀ

Chi è Francesca Brienza, la fidanzata di Rudi Garcia, giornalista e volto noto tra i tifosi romanisti.

Chi è la compagna di Rudi Garcia

Nel 2014 il nuovo allenatore del Napoli rivela ai fan la storia con Francesca Brienza, allora giornalista e conduttrice, volto noto tra i tifosi romanisti visto il suo ruolo in Roma Tv. Una grande rivelazione per Rudi Garcia. Con un selfie pubblicato sui social, il neo allenatore francese del Napoli volta pagina dopo la separazione dall’ex moglie Véronique, con la quale aveva avuto le tre figlie Carla, Eva e Léna.

La 37enne romana, compagna dell’allenatore, non ha mai nascosto la sua fede calcistica. La giornalista è infatti una grande tifosa della Roma. Nelle varie collaborazioni con i canali di Rai Sport e di La7, dove ha seguito poi il calcio femminile, la sua passione non per i giallo rossi non ha fatto che crescere. La coppia resiste da allora: i due hanno annunciato il matrimonio a fine 2021 e lei ha seguito Rudi Garcia prima in Francia, poi anche nell’avventura degli Emirati Arabi con l’Al Nassr nell’ultima stagione.