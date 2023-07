Furto d’auto sventato a Pozzuoli, scoperta la targa dei ladri

PUBBLICITÀ

Da una settimana la Polizia locale guidata dal comandante Silvia Mignone sta conducendo dei controlli per garantire un’estate sicura a Pozzuoli. Numerose le operazioni a largo raggio, effettuate soprattutto durante l’ultimo weekend.

PARCHEGGIATORI ABUSIVI

Intensificate anche le operazioni in strada: è scattato il Daspo per 4 parcheggiatori abusivi, denunciati anche all’Autorità Giudiziaria perché recidivi. “Invitiamo gli automobilisti a collaborare – ha spiegato la comandante dei caschi bianchi Silvia Mignone – denunciando chi chiede impropriamente soldi per il parcheggio su strada pubblica. Abbiamo bisogno delle denunce per dare forza all’azione di contrasto a questi fenomeni, evidenziandone il carattere estorsivo, onde evitare che restino soltanto un illecito. Noi siamo al vostro fianco per estirpare questo male sociale, ma dobbiamo essere collaborativi in una sola direzione, quella della legalità”.

FURBETTO DEL CARTELLINO DISABILI

Sono stati multati anche tre automobilisti che esponevano tesserini disabili di terze persone per parcheggiare: scoperto anche un furbetto del cartellino blu il cui titolare era deceduto da anni.

IDENTIFICATI I LADRI D’AUTO

Continuano poi le ricerche dei ladri di auto su via Roma: gli agenti della Polizia locale, alcuni giorni fa, allertati dai cittadini, hanno infatti sventato il furto di un veicolo in questa stessa strada del centro e inseguito il mezzo su cui si sono dati alla fuga i malviventi. Un percorso rocambolesco che ha consentito di recuperare i dati dell’automobile su cui essi viaggiavano.

LE PAROLE DEL SINDACO

“Ringrazio la Polizia Municipale per il lavoro quotidiano sul territorio. Soprattutto in questo periodo, in cui Pozzuoli è frequentata da tanti turisti, il rispetto delle regole è fondamentale per garantire la vivibilità della città. La movida è una risorsa importante per il nostro territorio, dobbiamo tutti contribuire affinché diventi sempre più sostenibile”, ha aggiunto il sindaco Gigi Manzoni.