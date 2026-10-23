Furti di carburante nel Napoletano, in tre armeggiavano vicino alle auto in sosta

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Continuano i tentativi di furto di carburante, non cala l’attenzione dei carabinieri. Dopo il 41enne denunciato lunedì scorso per aver rubato gasolio da un’auto parcheggiata in strada a Pianura, i militari tornano nello stesso quartiere per lo stesso motivo.

Questa volta nei guai ci è finito un 35enne di origini bielorusse, irregolare in Italia. Era in via Emilio Notte e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli l’hanno sorpreso mentre tentava di forzare il tappo del serbatoio di un’utilitaria. Con sé un tubo di gomma, una tenaglia e una tanica di plastica.

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Dall’altra parte della provincia, a Castellammare di Stabia, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato un 22enne e una 25enne del posto. Anche loro stavano tentando di aspirare benzina da una Suzuki parcheggiata. Risponderanno di tentato furto.