HomeCronacaFurti di carburante nel Napoletano, in tre armeggiavano vicino alle auto in...
CronacaCronaca locale

Furti di carburante nel Napoletano, in tre armeggiavano vicino alle auto in sosta

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Non si fermano i furti di carburante nel Napoletano, in tre armeggiavano vicino alle auto in sosta
Non si fermano i furti di carburante nel Napoletano, in tre armeggiavano vicino alle auto in sosta
PUBBLICITÀ

Continuano i tentativi di furto di carburante, non cala l’attenzione dei carabinieri. Dopo il 41enne denunciato lunedì scorso per aver rubato gasolio da un’auto parcheggiata in strada a Pianura, i militari tornano nello stesso quartiere per lo stesso motivo.

Questa volta nei guai ci è finito un 35enne di origini bielorusse, irregolare in Italia. Era in via Emilio Notte e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli l’hanno sorpreso mentre tentava di forzare il tappo del serbatoio di un’utilitaria. Con sé un tubo di gomma, una tenaglia e una tanica di plastica.

PUBBLICITÀ

Dall’altra parte della provincia, a Castellammare di Stabia, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato un 22enne e una 25enne del posto. Anche loro stavano tentando di aspirare benzina da una Suzuki parcheggiata. Risponderanno di tentato furto.

Rimossi nella notte i primi blocchi in Campania, torna il carburante in alcuni distributori

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ