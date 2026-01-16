PUBBLICITÀ

Erano stati nello stesso posto domenica pomeriggio dove, vistisi scoperti, avevano minacciato i condomini con il classico piede di porco. Ieri sera sono tornati e hanno messo a segno il loro colpo.

È accaduto in via Gaetano Cinque dove una banda di specialisti hanno svaligiato un appartamento, portando via soldi, gioielli ed altri preziosi. Al momento del furto i proprietari erano fuori casa e dunque i “topi d’appartamento” hanno potuto agire indisturbati.

PUBBLICITÀ

Furti nelle case a Cava de’ Tirreni, la tecnica dei ladri per mettere a segno il colpo

Secondo le prime testimonianze, già domenica scorsa, i ladri avevano tentato un colpo in uno degli appartamenti delle palazzine ma senza successo. I malviventi furono scoperti da alcuni condomini che abitano nel piano inferiore a quello preso di mira. Prima di scappare, i malviventi avrebbero anche minacciato, con un piede di porco, i vicini per non farsi acciuffare.

E così una volta in salvo, avrebbero architettato un nuovo colpo. Ieri sera sono tornati in via Cinque e hanno svaligiato un appartamento, portando via soldi, gioielli e altri preziosi. Al momento del colpo, i proprietari non erano in casa e i vicini non sembrano essersi accorti di nulla. I residenti sono stati molti attivi nel segnalare auto e presenze sospette così come anche segni, ritrovati sui portoni di casa e sui citofoni. Segni che vengono lasciati dopo un primo giro di perlustrazione presso la casa “obiettivo”.

Ed è così che sui portoni, ma soprattutto sui citofoni di alcuni condomini di Pregiato, Sant’Anna e Via Cinque sono apparsi dei segni: la m, maiuscola in stampatello che indicherebbe un appartamento da svaligiare di mattina, la x invece sarebbe utilizzata per segnalare un possibile ottimo colpo. Il tutto scritto non con inchiostro o pennarelli cancellabili, ma addirittura con un cacciavite, in modo da diventare impresso nell’acciaio.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per controllare le segnalazioni dei cittadini e per tenere sotto controllo un perimetro vasto come quello della frazioni e delle zone periferiche.