Furto al Decò di Melito, tre donne rubano prodotti igienici e alimentari

Furto al Decò di via Enrico Fermi a Melito quest’oggi. Tre donne, come si vede dai video in possesso di InterNapoli, hanno rubato prodotti dell’igiene costosi, come shampoo e bagnoschiuma, per un costo totale di oltre 250 euro, alcune pezze utilizzati per la pulizia della casa e qualche genere alimentare come formaggi.
Alla cassa è stato uno dei titolari del supermercato ad accorgersi di quanto successo notando qualcosa di strano osservando il carrello di una delle tre presunte ladre. Sul posto si sono recati i carabinieri della Caserma di Melito che hanno identificato la donna. Si cercano invece le altre due complici che invece sono riuscite a scappare.