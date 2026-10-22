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Furto al Decò di Melito, tre donne rubano prodotti igienici e alimentari

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
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Furto al Decò di via Enrico Fermi a Melito quest’oggi. Tre donne, come si vede dai video in possesso di InterNapoli, hanno rubato prodotti dell’igiene costosi, come shampoo e bagnoschiuma, per un costo totale di oltre 250 euro, alcune pezze utilizzati per la pulizia della casa e qualche genere alimentare come formaggi.

Alla cassa è stato uno dei titolari del supermercato ad accorgersi di quanto successo notando qualcosa di strano osservando il carrello di una delle tre presunte ladre. Sul posto si sono recati i carabinieri della Caserma di Melito che hanno identificato la donna. Si cercano invece le altre due complici che invece sono riuscite a scappare.

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Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

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