Si chiamata Gaetano Ariosto, il 49enne di Napoli ucciso questo pomeriggio in provincia di Napoli. Ariosto è stato colpito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco. Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che sono intervenuti in via Rio a Boscotrecase. Anche il magistrato di turno sul posto. Al momento non si esclude alcuna pista.