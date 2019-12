Gaetano Manfredi orgoglio di Napoli, il rettore dell’Università Federico II nominato ministro

sarà il nuovo ministro dell’Università e della Ricerca, la nomina è stata annunciata dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine d’anno. Una laurea in Ingegneria nel 1988, poi dottorato, ricerca e cattedra: Manfredi da quel 110 e lode non si è più fermato. Dal 2014 è alla guida dell’università Federico II di Napoli, l’ateneo più grande del Mezzogiorno (scadenza del secondo mandato nel 2020), ed è presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (C.R.U.I.) dal 1 ottobre 2015 (acclamato nel 2018 per un secondo mandato).

E’ stato lui a tagliare il nastro della Ios Developer Academy, la prima scuola europea per sviluppatori di app nata nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio grazie alla partnership con il colosso di Cupertino .

Autore o curatore di 9 libri, Manfredi ha curato oltre 400 lavori scientifici pubblicati su rivista o presentati a congressi nazionali ed internazionali. Svolge attività di ricerca teorica e sperimentale prevalentemente nel campo dell’Ingegneria sismica: dal comportamento sismico di strutture murarie, strutture in materialepolimerico e composito, al rischio sismico di impianti industriali, sistemi di monitoraggio avanzati, vulnerabilità e riabilitazione dei beni culturali, innovazione tecnologica nell’ingegneria strutturale.

Il neo ministro è stato coordinatore e responsabile di numerosi progetti scientifici finanziati dalla Comunità Europea,dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, dal Ministero delle Attività Produttive,dal CNR, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e da Aziende e Centri di ricercaNazionali ed Internazionali.

Le reazioni

“Buon lavoro a Gaetano Manfredi – scrive in una nota il M5s – Una nomina che dimostra come quest’esecutivo abbia a cuore l’Università e la ricerca come traino di sviluppo e cultura. Un importante riconoscimento alle università del Sud come avevamo richiesto”.

L’indicazione a ministro dell’università e ricerca di Gaetano Manfredi “deve essere uno dei motivi di onore per Napoli, per la Campania per il Sud” ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.