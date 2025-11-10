Gattuso rassicura i tifosi sulla crisi del Napoli: “Conte saprà uscirne”

PUBBLICITÀ

Gennaro Gattuso ha parlato sul momento difficile vissuto dal Napoli di Antonio Conte. Il commissario tecnico della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dell’Italia. Le due partite con Moldova prima e Norvegia poi definiranno la posizione in classifica degli azzurri. Salvo sorprese, la Nazionale si posizionerà al secondo posto dietro la Norvegia di Erving Haaland, dovendo dunque partecipare ai play-off per un posto ai prossimi mondiali.

“Non sarà una scampagnata… dobbiamo pensare a noi e non alla Norvegia”, ha dichiarato Gattuso che sa benissimo l’importanza di queste ultime due partite di girone. La Nazionale è obbligata far bene, concentrandosi soprattutto sul play-off di marzo. Partite decisive che riporterebbero l’Italia ad un mondiale dopo 12 anni dall’ultima partecipazione.

Le parole del ct Gattuso sul Napoli di Conte

Tra le varie dichiarazioni di Gattuso, spicca quella su Conte. Infatti l’allenatore dell’Italia ci ha tenuto ad intervenire sul suo collega e sul periodo che sta affrontando: solo 2 punti nelle ultime 3 partite. La classifica del Napoli non è di certo la migliore degli ultimi tempi e Gattuso ha voluto rassicurare i tifosi.

Gattuso sa come funziona a Napoli, infatti, è stato sulla panchina partenopea in sostituzione di Carlo Ancelotti. Ci ha tenuto a parlare in questo modo su Conte: “Quando si vince è difficile confermarsi, ma Antonio sa come muoversi e saprà come uscire da questo momento… io ci ho lavorato per 19 mesi là…”.

L’affermazione sul tempo passato come allenatore del Napoli lascia intendere quanto Gattuso sappia benissimo come sente la città e quante ne vengono dette sull’allenatore. Poi il CT ha fatto anche i complimenti a Luciano Spalletti, fresco allenatore della Juventus e un altro ex Napoli, squadra con la quale ha vinto lo Scudetto.