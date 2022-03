Secondigliano e Aversa piangono Gennaro, addio allo storico commerciante

Lacrime di dolore a Secondigliano e Aversa per Gennaro Aruta, lo storico commerciante è morto a 56 anni. Originario della città normanna, era il titolare del negozio Playtex sul corso Secondigliano. Ignare al momento le cause del decesso. Lascia moglie e due figli. La sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità che in queste ore lo ricorda con affetto sui social. I funerali si terranno domani mattina alle 10.30 ad Aversa, presso la Parrocchia Santo Spirito.

“Caro Gennaro mi mancheranno le nostre discussioni su tutto. Non eravamo mai d’accordo su niente ma era un gioco delle parti che ci faceva ridere tanto. Riposa in Pace Amico Mio”, uno dei messaggi apparsi su Facebook.