Morte Samantha Migliore, la trans di Giugliano Pamela Andress patteggia 4 anni

Pamela Andress, la finta estetista trans di origini brasiliane residente a Giugliano, ha patteggiato una pena di quattro anni e otto mesi per “morte come conseguenza di altro delitto“. La vicenda risale al 21 aprile scorso quando Samantha Migliore, 35enne, morì a causa di un’iniezione di silicone al seno fattale dalla Andress a domicilio che si è rivelata fatale. La finta estetista, inoltre, era accusata anche di esercizio abusivo della professione sanitaria e omissione di soccorso.

La vittima si sottopose a un trattamento di chirurgia estetica eseguita a domicilio, a Maranello. L’imputata inizialmente si allontanò, poi si costituì 24 ore dopo e dal 13 maggio è ai domiciliari. Le analisi rilevarono una grande quantità di silicone nel sangue della vittima, che morì per una embolia polmonare.

Le parole del marito di Samantha Migliore

Antonio Bevilacqua, il marito di Samantha Migliore sposato appena un mese prima della sua morte prematura, non ha nascosto la sua delusione all’esito dell’udienza al Tribunale di Modena: “Qui in Italia tutti possiamo svolgere un lavoro in nero, tanto la legge non è uguale per tutti. Non dovrebbe funzionare così, è uno schifo. Sono deluso. Mi rimane solo dolore, nient’altro”, ha detto l’uomo.