Gf Vip, frase da censura nella casa: Nathaly Caldonazzo verso l’eliminazione

A guardare il Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Nelle ultime ore all’interno della casa più spiata d’Italia, più di un concorrente ha fatto presente che Nathaly Caldonazzo avrebbe pronunciato una frase gravissima che merita l’eliminazione dal reality. A guidare la crociata contro l’attrice romana ci sarebbero Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, secondo loro, il provvedimento nei confronti della Caldonazzo è più che certo. Fino a qualche ora fa la frase incriminata era avvolta dal mistero. Il reality, infatti, ha subito censurato la Caldonazzo e, poi, tutti quei concorrenti che sono intervenuti a riguardo. Ma all’occhio dei telespettatori più attenti non è sfuggito il labiale incriminato. Su Twitter in molti hanno iniziato a commentare il caos nella casa e, alla fine, la frase è stata svelata.

Nathaly, riferendosi all’ormai storica lite con Jessica Selassié riguardante il cibo che ormai è argomento di lite da almeno due puntate, avrebbe detto: «Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia». Una frase che sarebbe rivolta al padre delle principesse, Giulio Bissiri all’anagrafe Aklile Berhan Makonnen Hailé. Ancora non giungono conferme ufficiali dalla produzione del Grande Fratello, ma se dovesse risultare questa la frase incriminata che fa discutere i vipponi, allora per Nathaly Caldonazzo potrebbe realmente arrivare la squalifica