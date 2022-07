Anche Fabrizio Corona da Giggino ‘o mellonaro, il suo camioncino di frutta simbolo dell’estate a Napoli

Anche Fabrizio Corona ha fatto tappa da Giggino ‘o mellonaro, storico venditore di frutta che ogni estate rinfresca l’estate di chi passa in via Domenico Fontana a Napoli. Da anni Giggino vende frutta fresca, nei giorni scorsi anche l’ex re dei paparazzi si è voluto fermare lì per mangiare una fetta di anguria ‘a cosce aperte’ e scambiare due chiacchiere con Giggino, che ogni estate colora via Domenico Fontana con la sua frutta fresca, fra angurie, meloni e cocchi

Giggino resta aperto 24 ore; il suo camioncino che si trasforma in negozio, posizionato sempre allo stesso incrocio da tanti anni, sancisce l’inizio ufficiale dell’estate. “Giggino o’ mellonaro” – questo il suo nome d’arte, faccia e mani da contadino e la saggezza antica di chi si ha sempre lavorato sodo.

Per due anni, durante il periodo della pandemia, a causa delle restrizioni il suo camioncino non era più presente. Ora finalmente è ritornato