Scippano l’orologio da 2 milioni a Leclerc, guai per 3 trasfertisti di Napoli

Tre ladri napoletani hanno scippato dal polso del pilota di Formula 1 della Ferrari, Charles Leclerc, un orologio da 2 milioni di euro. Si tratta di un Richard Mille Rm 67-02 personalizzato dalla casa madre con una dedica all’altezza della cassa. Secondo gli investigatori partenopei l’orologio sarebbe arrivato a Napoli per poi prima di finire in Spagna dove potrebbe essere stato venduto.

I tre scippatori si sarebbero finti per tifosi del pilota a Viareggio: prima gli avrebbero chiesto un selfie per distrarlo poi avrebbero affondato il colpo di Pasquetta. Tutto è culminato con la fuga in una casa al Cavone, come ha rivelato il Mattino, quartiere d’origine dei tre pregiudicati. In seguito i tre si sarebbero rivolti ad un esperto ricettatore che tratta prodotti di lusso rubati situato tra il Cavone e i Quartieri Spagnoli.

Secondo le indagini degli specialisti in materia di rapine a Napoli, guidato dal sostituto commissario Raffaele Giardiello, sarebbe iniziata, dunque, una trattativa. Quel Richard Mille da 2 milioni, però, era troppo da poter piazzare, visto il proprietario e la riconoscibilità dell’orologio. Dunque il gioiello sarebbe rimasto custodito a in città per qualche tempo, prima di trovare una collocazione.