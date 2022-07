Due modelle si baciano in strada a Napoli, suora le interrompe: “E’ il diavolo!” [VIDEO]

Due ragazze si baciano e una suora interviene a separarle: “Che fate! E’ il diavolo!“. Non è tratta da un film la scena, al limite tra il comico e lo scandaloso, vissuta dalla crew di un set fotografico. Il gruppo si trovava a lavoro nel cuore di Napoli, nei celebri quartieri spagnoli. Inquadrate dall’obiettivo le due attrici-modelle protagoniste della fiction Mare Fuori: Serena de Ferrari e Kyshan Wilson.

“Siete andati a messa sta mattina?”, a seguire la sfuriata della suora

A spiegare nei dettagli quanto accaduto – attraverso un’intervista a Fanpage – è Roberta Mastalìa, make up stylist e autrice di una delle stories Instagram diventate virali. “Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina…“. E ancora: “Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus… poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle“.

Le modelle si baciano e la donna interviene per dividerle: “E’ il diavolo!”

Sul set ad assistere alla scena – oltre le due modelle – ci sono il fotografo Luigi Sgambato, lo stylist Domenico Diomede insieme allo staff: Erika Del Prete, Laura Di Franco e Sara Di Quarto (assistenti stylist) e le make-up artist Roberta e Mìcol. Il gruppo assiste divertito alla sfuriata della suorina che si avvicina alle due modelle, immortalate mentre si sfioravano le labbra, per dividerle sinceramente scandalizzata: “Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!“.

Il gruppo ha dovuto far allontanare la religiosa perchè intralciava il lavoro

Roberta conclude il racconto: “A primo impatto siamo rimasti spiazzati da questo comportamento. L’abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono. Dopo un po’ però abbiamo chiesto alla suora di andare via perché stava intralciando il nostro lavoro in maniera insistente e piano piano si è allontanata“.