Omicron continua a colpire, anche Gigi D’Alessio positivo al Covid

I contagi Covid sono in continuo aumento e il virus non risparmia nessuno. Ultimo contagiato VIP, infatti, è Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio positivo al covid

A comunicarlo ai fan è lo stesso cantante napoletano, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Le immagini lo mostrano sereno, a casa propria, senza gravi sintomi. Nel video Gigi spiega che per accertare la positività al virus è stato necessario effettuare un tampone molecolare. Infatti i 5 test antigenici effettuati in precedenza avevano dato tutti esito negativo, sicuramente a causa della bassissima carica virale.

Il video di Gigi ai fan

D’Alessio, inoltre, attribuisce – senza mezzi termini – la mancanza di sintomi e la lieve carica virale al fatto che si sia vaccinato. Andando, quindi, in questo modo, anche a ribadire l’importanza della campagna vaccinale.

Gigi D’Alessio non ci sarà la notte di Capodanno su Rai Uno

Il cantante, poi, si dice tranquillo: pronto ad affrontare il Capodanno a casa, in quarantena. L’unico rammarico? Non poter partecipare allo spettacolo dell’ultimo dell’anno organizzato e trasmesso da Rai Uno nel corso della serata. Tuttavia, promette, lo guarderà da casa.

IL VIDEO PUBBLICATO DA D’ALESSIO

Le parole del cantante su Instagram

Infine, conclude facendo i migliori auguri di un sereno anno a tutti. “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il Covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno. Non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita!”. Questo ciò scrive in un post su Instagram l’artista napoletano, al quale sono seguiti migliaia di commenti affettuosi.

Positivo al Covid anche Nino D’Angelo

Gigi D’Alessio non è l’unico cantante di Napoli ad essere recentemente risultato positivo al Covid. Solo poche ore fa, infatti, è arrivata la notizia che anche Nino D’Angelo aveva contratto il virus. Così come Gigi, anche Nino è stato subito inondato dall’affetto dei fan, ai quali ha dimostrato tutta la sua gratitudine in un video pubblicato sui social.