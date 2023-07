Giovani truffati e sottopagati, l’ultimo caso a Napoli: “2,5 euro l’ora come rider e tuttofare per una tavola calda”

PUBBLICITÀ

Altro caso di lavoro sottopagato. Come spesso capita, prima ancora che dai Centri per l’impiego, diverse offerte di lavoro non specializzato transitano tramite degli annunci sui social o su altre piattaforme web.

Lavori sottopagati tramite annunci sul web, l’ultimo caso a Napoli

L’ultimo caso ci porta a Napoli. L’inserzione su un sito online recita testuali parole: “Cercasi ragazzo per consegne/tuttofare per tavola calda a Napoli. Per maggiori informazioni contattare solo via whatsapp il numero…”. A questo punto, come riportato dal Corriere della Sera, un loro giornalista si finge interessato all’annuncio di lavoro e provvede a contattare l’inserzionista.

E l’inserzionista risponde, al che gli viene subito chiesta la paga: “Per la paga dobbiamo vederci da vicino – dice – e sai perché: dobbiamo capire prima davanti chi abbiamo. Se realmente ci togli il lavoro di dosso o no, perché vengono persone che dicono di saper fare tutto e poi non sanno neanche da dove iniziare, e parlano pure di paga”. Al che il giornalista finto interessato insiste, sostenendo di aver già lavorato come rider e che quindi conosce bene il mestiere, ma il ristoratore continua a tenere banco, fin quando non sbotta dicendo: “Amico mio non riesco ad aiutarti, cerca da qualche altra parte”, chiudendo poi la telefonata.

La testimonianza di chi ha sostenuto il colloquio

Sempre il Corriere della Sera si è imbattuto in Antonio, un ragazzo realmente interessato all’annuncio e che ha sostenuto un colloquio con il ristoratore. “Cercano – dice – un ragazzo che faccia consegne in bicicletta per 150 euro alla settimana. L’orario di lavoro? Dalle 8 alle 18, dal lunedì al sabato”. E aggiunge: “Con questo ristoratore c’ho pure litigato: non cercano lavoratori ma schiavi”.

Calcolatrice alla mano, con una simile tabella orario, la paga è pari a di 2,5 euro l’ora. Una paga da schiavi più che da lavoratori, effettivamente.