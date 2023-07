Il maltempo flagella la Lombardia, 16enne muore travolta da un albero: “È stato un inferno”

PUBBLICITÀ

Una ragazza di 16 anni che si trovava ad un campo scout è morta dopo esser stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo. La ragazza stava dormendo in tenda in un campo allestito a Cedegolo, nel B resciano, che è stato evacuato dai vigili del fuoco. Evacuato, sempre a causa del maltempo, anche un altro campo scout in Val Dorizzo. Il gruppo è stato trasferito nella palestra del paese.

Violento temporale nella notte a Milano

“Solo per dare un’idea il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social, dove ha fatto il punto della situazione dopo il forte nubifragio che ha colpito questa mattina verso le 4 la città. “Dalle 4 con i tecnici del Comune sono al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni – ha aggiunto -. Da subito vigili del fuoco, protezione civile e agenti sono intervenuti a fronte delle centinaia di richieste”.

Le parole del sindaco Sala

“Abbiamo vissuto una notte insonne. Solo per dare un’idea, il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora”. Dice in un video pubblicato sui suoi canali social il sindaco di Milano, Beppe Sala. “Da subito vigili del fuoco, protezione civile e agenti sono intervenuti a fronte delle centinaia di richieste. Ora, se le metropolitane funzionano regolarmente e discreto è il servizio dei bus, è estremamente problematica la situazione per tram e filobus”, ha spiegato il primo cittadino. “E questo a causa di tre motivi: primo, abbiamo due depositi senza corrente, secondo in alcuni casi ci sono alberi sui tracciati e infine abbiamo situazioni di linee aree da ripristinare”.

“Alcune strade sono ancora interrotte e si sta lavorando per liberarle dagli alberi caduti. Non possiamo sapere con esattezza quanto ci vorrà per ripristinare la situazione – ha ammesso Sala -. Anche perché non dobbiamo preoccuparci solo degli alberi caduti ma dobbiamo anche verificare la situazione di quelli potenzialmente pericolanti”.

“Stiamo inoltre valutando come stanno i nostri luoghi. Abbiamo scuole con tetti scoperchiati, il Castello è chiuso per motivi di sicurezza perché ci sono tegole che sono cadute. La situazione non è semplice, ma il personale sta lavorando da stanotte”, ha garantito il sindaco. Che ha poi concluso con una riflessione: “Ho visto nella mia vita 65 estati, quello che sto vedendo ora non è normale. Non possiamo più negare che il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita. Non possiamo far finta di niente e non possiamo non fare nulla. Anche Milano – ha assicurato – deve fare la sua parte e la farà”.

Lombardia flagellata dal maltempo

Un violentissimo temporale, accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpito Milano e una buona parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia intorno alle 4 di notte. Un fenomeno accompagnato, in alcune zone, anche da grandinate. La pioggia in città è stata breve ma molto intensa e le previsioni indicano la possibilità di nuove precipitazioni. I vigili del fuoco di Milano parlano di una “situazione molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano“ con “interventi senza sosta ormai da qualche giorno, situazione che con la tempesta di questa notte” si è ulteriormente aggravata. Sono oltre 200 le richieste di interventi dalle 4 in modo diffuso in tutta la città Metropolitana. Molti di questi interventi sono dovuti a caduta di alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e danni ad abitazioni.

Il nubifragio “ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica” fa sapere Atm, l’Azienda trasporti milanesi, la quale spiega che “diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee”.

Centinaia le chiamate ai Vigili del fuoco. Nella tarda serata di ieri nuovi nubifragi avevano colpito la Brianza: a Monza abbattuti molti alberi, mentre in via Correggio un’auto con una famiglia a bordo, madre, padre e bambina di due anni e mezzo, è stata colpita da un albero. Ferito l’uomo, portato al San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in codice rosso per traumi alla testa. La moglie e la figlia, a quanto si apprende, non avrebbero riportato ferite.

Segnalazioni di tetti scoperchiati, con conseguenti allagamenti per la quantità di pioggia e grandine cadute in un breve lasso di tempo, e molti alberi caduti. Danni anche alle linee dei tram, che sono cadute a terra. Al momento non risultano feriti.

Le testimonianze social

“Inferno”, “apocalisse”: sono alcune delle parole che accompagnano la pubblicazione delle immagini del nubifragio che ha colpito Milano nella notte, postate sui social dai milanesi. Video che mostrano intensità della pioggia e le forti raffiche di vento orizzontale che in alcuni casi hanno sfondato o fatto spalancare le finestre delle case provocando così allagamenti. Dalla zona dei Navigli a Porta Nuova i video mostrano la tempesta e in alcune zone della città si vedono viali con molti alberi abbattuti anche sulle auto in sosta.

“Dieci minuti di terrore in balia di vento di una forza indescrivibile, grandine probabilmente grande come palle da tennis. Io vivo da sola e ho avuto paura, tanta”, scrive su Twitter una donna di Milano. Sul suo profilo Facebook l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune scrive in tempo reale: “Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di Vvf e sistema Protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì”.