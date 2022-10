“Vengo dal futuro, oggi il Napoli perderà” il ‘talismano’ azzurro bersaglio degli sfottò social

“Vengo dal futuro, oggi il Napoli perderà” queste le parole con cui Giovy Grasso, tiktoker con (al momento) 1.3 milioni di seguaci, inizia ogni suo “video-previsione”. Il giovane ha cominciato a prevedere la sconfita del Napoli dalla partita d’esordio in Champions contro il Liverpool. Risultato? 4-2 e calcio spettacolo. Da quel momento gli azzurri le hanno vinte praticamente tutte (10 di fila, 9 dalla partita coi Reds) e sono una delle poche squadre ancora imbattute in tutta Europa.

Per questo motivo, il noto tiktoker ha finito per attirare anche le simpatie dei tifosi azzurri che lo hanno eletto loro talismano. Da quando ha cominciato a pubblicare i suoi video infatti, la squadra di Luciano Spalletti non ha più perso smentendo ogni previsione. Discorso diverso invece per i supporter bianconeri: ogni qual volta Giovy Grasso ha pubblicato un video in cui “la Juventus vincerà”, è accaduto esattamente l’opposto.

Meme e sfottò social

Tantissimi i meme apparsi nelle ultime settimane sui social. C’è che lo definisce un “top player degli azzurri” e chi ne chiede a gran voce la previsione prima di ogni partita perché a Napoli, si sa, siamo scaramantici…