Maneskin e Pinguini Tattici Nucleari arrivano negli stadi italiani, annunciate le date dei concerti

Tempo di grandi annunci nel mondo della musica italiana. Nella giornata di ieri, infatti, i Maneskin hanno comunicato, ospiti alla trasmissione Rai Che tempo che fa, due eventi a luglio 2023. Anche i Pinguini Tattici Nucleari hanno poi annunciato una tappa fondamentale della loro carriera in ascesa.

L’annuncio dei Maneskin



La band formata da Damiano, Thomas, Ethan e Victoria non ha nascosto l’entusiasmo e l’emozione di trovarsi di fronte a Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. I 4 ragazzi negli ultimi 2 anni hanno letteralmente superato diversi record come artisti italiani più ascoltati del mondo con più di 6 miliardi di streaming, 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 d’oro. Adesso, dopo aver solcato i palchi più importanti di tutto il mondo, i Maneskin annunciano le loro date allo Stadio Olimpico di Roma e al San Siro di Milano. I concerti si terranno il 20 e il 24 Luglio del 2023. Intanto Damiano parla in chiave ironica delle polemiche sulla droga e sui “nudi” della band: “È perché sul palco fa caldo. Sesso droga e rock’n roll è un’idea superata“. I 4 ricordano poi gli incontri con Slash, Iggy Pop, i Metallica e Dakota Johnson.

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto

I Maneskin non sono gli unici a vedere la propria grandezza aumentare di giorno in giorno. I Pinguini Tattici Nucleari hanno invece annunciato, con un attesissimo post su Instagram, la loro data dell’11 Luglio allo stadio San Siro. Lo stadio sarà il luogo della consacrazione definitiva per il gruppo. Riportando la metafora calcistica usata dal gruppo nel loro post Instagram, i Pinguini Tattici Nucleari puntano sul loro essere una “squadra” in campo, piuttosto che singoli, con la promessa che la “partita” sarà incredibile. La formazione prevede Riccardo Zanotti in prima linea con gli altri membri del gruppo Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini. La band, che in estate ha sfornato due canzoni tra le più ascoltate e ricordate della stagione Giovani Wannabe (triplo platino dalla FIMI) e Ricordi, compie il passo sognato da tutti i bambini con la passione di fare musica: lo stadio è ora realtà.