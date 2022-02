Giugliano, buon punto nella trasferta di Arzachena: Belloti risponde a Cerone

ARZACHENA – GIUGLIANO 1 – 1

ARZACHENA: Ruzzittu; Marinari (93’ Spanu), Sosa, Bonu, Piga; Bellotti (93’ Pallecchi), Manca, Bonacquisti, Rutigliano, Sartor, Pinna (85’ Kacorri). A disposizione: Giappone, Doriatotto, Zanghi, Porcu, Mannoni Melis. Allenatore: Nappi.

GIUGLIANO: Baietti; Boccia, Poziello C., Biasiol, Oyewale; Ceparano (82’ Zanon), De Rosa (66’ Abonckelet), Gladestony; Cerone; Rizzo, Kyeremateng (71’ Ferrari). A disposizione: Ammirati, Caiazzo, Poziello R., Mazzei, Emmanouil, Gomez. Allenatore: Ferraro.

ARBITRO: Gangi di Enna

MARCATORI: 53’ rig. Cerone (G), 62’ Bellotti (A).

NOTE: Ammoniti: Gladestony (G), Sosa (A), Poziello C, Rutigliano (A), Rizzo (G). Recupero: 0’ pt, 4’ st.

Giugliano – Il Giugliano coglie un prezioso pareggio sull’ostico campo dell’Arzachena e, approfittando della battuta d’arresto casalinga della Torres ad opera della Cynthialbalonga, allunga in classifica. Ora sono otto i punti di distacco tra le due compagini.

Il Giugliano parte forte e costringe sulla difensiva la squadra smeraldina, Nei primi minuti, infatti, sono i tigrotti a fare la partita, mentre i padroni di casa cercano di sfruttare gli spazi lasciati dai gialloblu. Al 3’ un tiro di Gladestony esce a lato. Al 9’ una punizione di Cerone viene allontanata dalla difesa gallurese. Al 21’ ci prova nuovamente Cerone ma Ruttizzu blocca a terra senza problemi. Solo al 26’ i padroni di casa si affacciano dalle parti del Giugliano: c’è un cross di Pinna verso Rutigliano che devia fortunosamente con l’anca un pallone che esce di poco a lato. Quattro minuto dopo una punizione di Bonu non inquadra la porta. Al 32’ Giugliano pericoloso in ripartenza con Cerone che smista per Rizzo che dalla sinistra mette al centro dove Kyremateng arriva con un attimo di ritardo.

Nel secondo tempo, nonostante il forte vento, le due squadre cercano di imbastire delle buone trame di gioco per pervenire alla vittoria. Corre il 53’ quando De Rosa viene steso in area da Bonacquisti. Per il direttore non vi sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo specialista Cerone che non fallisce e porta la sua squadra in vantaggio. L’Arzachena sembra aver subito il colpo, ma al 62’ ristabilisce la parità con un tiro mancino di Bellotti che trafigge Baietti. Tre minuti più tardi ci prova Pinna, ma Baietti blocca senza problemi. L’ultima ghiotta occasione, però, è del Giugliano quando al 74’ Gladestony colpisce la traversa con un preciso colpo di testa. Poi nei restanti minuti non vi sono azioni degne di note. La gara finisce 1-1. Un pareggio che accontenta entrambe le squadre: il Giugliano che guadagna un punto sulla Torres e rimane saldamente in testa; l’Arzachena che consolida la sua posizione in zona play off.

Le interviste

Al termine della gara il tecnico gialloblu Ferraro ha dichiarato: “E’ stato un buon punto contro una squadra forte e in salute, su un campo molto ostico. Loro ci hanno affrontato aspettandoci dietro la linea della palla e si sono affidati alle ripartenze. Credo che il pari sia il risultato più giusto. Noi veniamo da tante partite una dopo l’altra, tre in una settimana. Le trasferte in Sardegna non sono mai facile, anche logisticamente. Chiudiamo questo ciclo e ricominciamo a lavorare da martedì. Complimenti ai ragazzi non era facile, volevamo vincere, ci abbiamo provato. Il girone di ritorno è un altro campionato, nessuno ci regalerà niente. Vero abbiamo un punto in più sulla Torres, ma poco importa. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, facendo affidamento sulle nostre forze”.

In seguito si è presentato il centrocampista De Rosa che ha detto: “E’ un pareggio importante ottenuto su un campo difficile. Loro sono una squadra forte, in salute e ben allenata. Peccato perché hanno trovato il pari nel nostro momento migliore. Volevamo vincere, è stata una gara molto fisica, va bene così, guardiamo avanti. Abbiamo guadagnato un punto, ma la nostra corsa è su noi stessi”.

Per l’Arzachena si presenta il tecnico Nappi che analizza così la gara “Abbiamo fatto una grande partita, siamo andati in svantaggio su un calcio di rigore. Abbiamo lottato fino alla fine senza disunirci, abbiamo fatto anche un gran gol con Bellotti. Abbiamo fatto una grande partita e nonostante il forte vento di oggi, abbiamo giocato e tenuto bene il pallone. Loro hanno grandissima qualità, giocare contro questa squadra è sempre difficile. I miei ragazzi hanno altre doti che vanno oltre le caratteristiche tecniche. Lo abbiamo dimostrato anche oggi, andare in svantaggio contro una grande squadra ti può far disunire. Io ho detto ai miei ragazzi di mantenere l’ordine in campo perché solo così si possono ottenere grandi risultati. Ancora una volta faccio i complimenti ai ragazzi, anche oggi hanno lottato fino alla fine. Abbiamo provato a vincerla ma non ci siamo riusciti, ma va bene così”.