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Giugliano, eletto il nuovo priore della Congrega della Madonna della Pace: Agostino Severino

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Giugliano, eletto il nuovo priore della Congrega della Madonna della Pace: Agostino Severino
Giugliano, eletto il nuovo priore della Congrega della Madonna della Pace: Agostino Severino
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Giugliano celebra un momento importante per la vita religiosa e comunitaria: è stato eletto il nuovo priore della Congrega della Madonna della Pace, Agostino Severino.

A 46 anni, padre di due figli, Severino rappresenta una figura profondamente radicata nel territorio e nei valori della tradizione locale. La sua elezione segna un passaggio significativo per la congrega, che da sempre svolge un ruolo centrale nella promozione della devozione, della solidarietà e della partecipazione attiva dei fedeli.

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Giugliano, eletto il nuovo priore della Congrega della Madonna della Pace: Agostino Severino

Conosciuto per il suo impegno costante nella comunità e per il suo spirito di servizio, il nuovo priore si prepara ad affrontare questo incarico con senso di responsabilità e dedizione. Nel suo ruolo, sarà chiamato a guidare le attività religiose, coordinare le iniziative della congrega e rafforzare il legame tra le generazioni, mantenendo vive le tradizioni e aprendosi al tempo stesso alle nuove esigenze della comunità.

L’elezione di Agostino Severino è stata accolta con entusiasmo dai confratelli e da tutti i membri della congrega, che vedono in lui una guida capace di coniugare esperienza, fede e spirito familiare.

Il nuovo priore ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza della collaborazione e dell’unità per portare avanti i valori della Congrega della Madonna della Pace.

Un incarico importante, dunque, che si inserisce in un percorso di continuità e rinnovamento, con l’obiettivo di mantenere viva una tradizione che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità di Giugliano.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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