Giugliano, Madonna della Pace: tornano processione volo dell’angelo col ‘miracolo’ della piccola Aurora

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia Covid e relative restrizioni, ritorna la festa della Madonna della Pace a Giugliano con tutte le sue tradizioni. Ci saranno sia le processioni ma anche il volo dell’angelo in onore della compatrona della terza città della Campania. La ripresa della festa era ormai certa ma c’era un punto interrogativo proprio sul tradizionale volo dell’angelo che si tiene in piazza Annunziata il lunedì dell’inizio dei festeggiamenti e il sabato dell’ottava. La pagina Fb “Per tutte le bambine del volo dell’angelo” ha dato le comunicazioni ufficiali: “Ringraziamo in primis Don Vincenzo per l’impegno e il cuore che ha messo pur di riuscire ad ottenere di nuovo la gioia di vivere l’emozione del nostro volo dell’angelo… Quattro angioletti e una riserva, saranno grazie all’intercessione della nostra amata Maria della pace, di nuovo li a farci sentire il loro canto e la loro preghiera alla Madonnina per i festeggiamenti 2022”. Giovedì 2 giugno le prove Iscrizioni aperte fino al 12 maggio.

Ci sarà anche la piccola Aurora

Correva l’anno 2019.. Come di consueto oltre alle bambine ufficiali che fecero regolarmente il loro volo, c’era lei la riserva… La piccola Aurora (la quarta bambina a partire da sinistra nella foto) Aurora doveva aspettare un anno per poter poi anche lei volare ufficialmente in onore della Madonna.. Nessuno poteva mai immaginare ciò che sarebbe accaduto negli anni successivi.. E nessuno mai avrebbe mai potuto sapere che la Madonna della pace è così grande e straordinaria che tra tutte le bambine di quell’anno scelse come riserva proprio lei, la più minuta, la più esile, dolce e piccolina che ha ancora le caratteristiche fisiche per poter finalmente volare ed esibirsi nel suo volo dopo ben 3 anni…

Al nostro angioletto Aurora diciamo :sei una bambina dolcissima e la Madonnina deve essere sempre accanto a te nel percorso della vita… Aspettiamo tutti di vederti cantare Maria della pace in piazza annunziata con tanta gioia”