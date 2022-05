L’importanza delle divise aziendali e come averle low cost

Fondamentali per rimarcare il Personal Branding, le divise aziendali possono essere realizzate in poco tempo e senza grandi spese.

Ti sarà sicuramente capitato di entrare in un locale e vedere la scritta o il logo impresso sulla divisa di un dipendente. Questo emblema impresso, oltre a rappresentare un potente strumento di marketing, gioca un ruolo essenziale nella costruzione della brand awareness (riconoscibilità di un marchio). L’uniforme lavorativa però non rappresenta solo un dress code aziendale ma un modo per ispirare fiducia nel cliente. Una dimostrazione? Il personale sanitario, ad esempio, indossa una divisa di un colore facile da riconoscere. Il colore ci viene in aiuto anche nel settore della ristorazione grazie al quale è possibile distinguere il Maître di sala dal cameriere. Sempre restando nel campo della ristorazione, una bella divisa da chef con il nome e il logo del ristorante ricamato sopra, non solo salta subito all’occhio, ma riesce anche ad imprimersi facilmente nel ricordo dei clienti.

Probabilmente starai pensando che dotare tutto il tuo personale di una divisa sia una spesa che non puoi permetterti, ma ti assicuriamo che non è così! La serigrafia. Infatti, è la tecnica perfetta per stampare immagini e grafiche in tinte piatte con contorni e colori nitidi senza spendere troppo. È la tecnologia di personalizzazione di massa più diffusa, affidabile ed economica che esista ed è perfetta per un’eccellente copertura del colore sui tessuti. Gli inchiostri serigrafici sono più spessi della stampa digitale e producono colori molto brillanti e opachi anche su capi scuri. Potrai avere anche tu, in questo modo, delle t-shirt personalizzate economiche da far indossare a tutto il tuo personale!

In generale, l’uso delle divise può aiutare migliorare l’immagine aziendale e la sua riconoscibilità. Serve (prima di tutto) a dare alle persone un senso di ordine, pulizia, e organizzazione. Non bisognerebbe mai, infatti, sottovalutare la percezione da parte dei clienti dell’immagine aziendale, che, a seconda delle situazioni, è determinante nella condizione positiva o negativa della stessa nel mercato.

Con un personale fornito di divise pulite, igienizzate e ordinate il cliente svilupperà sicuramente un’idea positiva sull’azienda ed il suo operato, specie se parliamo di attività operanti in aree come sanitarie, Ho.re.ca. o di industrie del settore alimentare. Al contrario, invece, una divisa sporca e rovinata senza alcun marchio di riconoscimento, è indice di scarsa attenzione sia verso i clienti che verso i dipendenti, che si traduce inevitabilmente in un basso livello di considerazione per tutta l’azienda.

Inoltre, le divise aziendali sono da sempre sinonimo di unità, gruppo e identità per gli stessi

dipendenti. Quest’ultimi sentiranno maggiormente il senso di appartenenza all’azienda e

condivideranno con più orgoglio i suoi valori, migliorando la coesione interna e il loro spirito di responsabilità verso il marchio che rappresentano al pubblico.

In conclusione, le uniformi personalizzate non solo servono a diffondere il marchio ai potenziali nuovi clienti che ancora non conoscono bene l’azienda ma rappresentano un aspetto fondamentale nell’ottica di una strategia di marketing mirata a comunicare il proprio brand in maniera semplice, efficace e comunque a basso costo.