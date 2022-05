Villetta del Frullone, uno spazio pubblico dimenticato: verde incolto e giostrine fuori uso

L’altalena che penzola a ogni folata di vento, dà un tocco quasi da brivido a un luogo dove sarebbe possibile ambientare una storia thriller. L’erba alta non potata addirittura da 4 mesi, d’altronde si presterebbe benissimo a nascondere scene sinistre da telefilm di quel genere. Peccato sia tutto vero con un solo epilogo reale: la negazione degli spazi ai residenti, a partire dai bambini.

La villetta pubblica di via Marco Rocco di Torrepadula nella frazione del Frullone, a pochi passi dalla fermata della metropolitana, è dimenticata da Dio e dagli uomini (anzitutto istituzionali). Nel raggio di diversi chilometri rappresenterebbe l’unico spazio verde in cui rilassarsi, far giocare i i più piccoli, sorridere. E invece, così come si presenta oggi, è un posto dove persino camminarci appare pericoloso. All’erba incolta e alle giostrine fuori uso, peraltro non a norma, si aggiungono sporcizia e degrado ambientale in linea con le pessime condizioni del verde pubblico dell’intera città.

L’indignazione dei residenti

«Abbiamo fatto segnalazioni al Comune, all’Ottava Municipalità, all’Asia ma gli interventi sono stati sempre rari. Ora, con il sopraggiungere dell’estate, proliferano gli animali a pochi passi dalle nostre abitazioni» si lamenta dal balcone di casa una delle residenti delle abitazioni circostanti la villetta.

Un gruppo di cittadini da tempo monitora le condizioni del posto, agognandone una rinascita tramite fondi che possano garantire una sistematica manutenzione. Simona Provvido, già punto di riferimento del comitato civico Frullone-San Rocco, è indignata. «Si va avanti soltanto con una manutenzione straordinaria richiesta in modo pressante dai cittadini. La pulizia viene fatta mediamente ogni 6 mesi. Anche le giostrine, installate trent’anni fa, non sono a norma. Manca persino un tappeto anti caduta». Simona poi aggiunge: «Nella scorsa consiliatura (2016-2021, sindaco Luigi de Magistris ndr.) erano stati destinati dei fondi (poche migliaia di euro) che hanno però consentito soltanto di installare delle panchine e cordoli attorno agli alberi: nient’altro».

L’arrivo di Asìa e le varie idee per la rinascita del parco

Durante la visita di InterNapoli.it nella mattinata di venerdì, un bobcat dell’azienda Asìa interviene per una parziale azione di pulizia sicuramente utile ma non risolutiva rispetto alla cura del verde e della fruibilità stessa della villetta. Nel corso degli anni i residenti più attivi hanno proposto la trasformazione del posto in un campo di bocce o anche in un’area sgambamento per cani. «Era un’idea per cercare di non far affogare il parco nell’abbandono, così come è oggi – spiega Davide abitante del Frullone – avevamo anche proposto di comprare dei paletti per scongiurare l’arrivo dei malintenzionati o tossici che pure qui ci sono stati. Non è possibile negare uno spazio così alla gente». Antonio è lì con il suo cane. Si meraviglia dell’arrivo del bobcat di Asìa. «Erano mesi che non si vedevano, sono rimasto meravigliato. Qui la manutenzione non esiste se non sporadicamente». A far smuovere probabilmente le acque sulla piccola pulizia, l’annuncio dell’intervista dei residenti con il nostro sito.

Nicola Nardella, presidente della Municipalità Ottava, rispetto al recupero del parco afferma: «L’intenzione è inserire nell’attività dei Puc (Piano urbanistico comunale ndr.) la manutenzione del parco. Conosciamo la problematica».