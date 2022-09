Giugliano, pareggio amaro col Latina: in vantaggio 2 a 0, si fa raggiungere sul 2-2

Latina: Cardinali, Giorgini, Amadio, Sannipoli (71’ Riccardi), Carletti, Celli (46’ Rossi), Bordin, Carissoni, Esposito And., Teraschi (15’ Esposito Ant., 71’ Di Mino), Margiotta (46’ Fabrizi). A disp.: Giannini, Tonti, De Santis, Barberini, Nori, Riccardi, Cortinovis. All. Di Donato

Giugliano: Sassi, Ceparano, Poziello C., Salvemini (61’ Nocciolini), De Rosa, Piovaccari (72’ Kyeremateng), Oyewale, Zullo (76’ D’Alessio), Gladestony (72’ Felippe), Iglio (76’ Rondinella), Biasiol. A disp.: Viscovo, Berman, Rizzo, Poziello R., Belardo, Scanagatta, Aruta, Gomez, Ghisolfi, Di Dio. All. Di Napoli

Arbitro: Lovison di Padova

Marcatori: 13’ Iglio (G), 30’ Piovaccari (G), 73’-79’ Fabrizi (L)

Note: Spettatori 1500 di cui 100 ospiti. Ammoniti: Teraschi (L), Giorgini (L), Carletti (L), Oyewale (G), 75’ Iglio (G), Amadio (L), Kyeremateng (G) e l’allenatore Di Donato (L). Angoli: 5-5. Recupero: 3’ pt.; 4’ st.

Latina – E’ finita 2 – 2 la sfida tra il Latina e il Giugliano. E’ stata una gara tiratissima fino all’ultimo secondo che ha lasciato l’amaro in bocca ad ambedue le compagini. Un Giugliano a “double face” quello visto al Francioni: bello e pimpante nel primo tempo, brutto e arrendevole nei secondi 45’.

I tigrotti iniziano forte la partita, mettendo sotto pressione la difesa nerazzurra. La compagine campana passa in vantaggio al 13’ con Iglio che dal limite dell’area lascia partire un gran tiro che sorprende Cardinali. Non pago del vantaggio il Giugliano continua a premere sull’acceleratore e a mettere in ambasce la retroguardia nerazzurra. Il Latina soffre tanto l’aggressività della squadra avversaria e non riesce ad organizzare una reazione decisa alle offensive gialloblu. Alla mezz’ora il Giugliano trova anche la rete del 2-0. Il bomber Piovaccari riesce ad eludere la guardia dei due centrali del Latina e tutto solo davanti a Cardinali riesce a realizzare la rete del raddoppio con un tiro preciso all’angolino basso. Il Latina sembra un pugile suonato, sull’orlo del tracollo definitivo. Il Giugliano potrebbe assestare il colpo del Ko ma prima Gladestony e poi De Rosa falliscono due ghiotte occasioni per chiudere definitivamente la gara.

Ad inizio secondo tempo Mister Di Donato opta subito per due cambi. Dentro Fabrizi (autore di una doppietta) per Margiotta, Rossi per Celli e successivamente al 71’ Riccardi per Sannipoli e Di Mino per Antonio Esposito. Il tecnico gialloblu Di Napoli risponde inserendo prima Nocciolini al posto di Salvemini, poi Kyeremateng per Piovaccari e Felippe per Gladestony e qualche minuto dopo con l’ultimo cambio D’Alessio al posto di Zurlo. E i cambi alla fine daranno ragione al tecnico laziale Di Donato perché la squadra nerazzurra con i nuovi innesti dimostra un atteggiamento decisamente più positivo rispetto al primo tempo, alzando il baricentro e aumentando la pressione nei confronti di un Giugliano che sembra accusare la fatica dei primi 45’ di gioco.Al 73’ il Latina rientra in partita. Riccardi, entrato qualche minuto prima, fa una giocata di grande classe, difendendo il pallone dentro l’area e appoggiando per Fabrizi che, eludendo la marcatura del suo diretto avversario, si gira ed infila Sassi con un preciso ed angolato rasoterra. Passano appena quattro minuti e il Latina concludela sua rincorsa arrivando al pareggio. Bordin pennella al centro un calcio d’angolo dove Fabrizi, lasciato solo, con una rovesciata porta il punteggio sul 2-2. Il Latina ci crede e si spinge in avanti alla ricerca di una vittoria insperata. Ora è il Giugliano sull’orlo del tracollo ma prima della fine dei 90’ minuti regolamentari si presenta una ghiotta occasione per riportarsi in vantaggio, De Rosa però spreca malamente tirando alto. Le emozioni non sono ancora finite. L’arbitro Lovison assegna 4’ minuti di recupero. All’ultimo giro di lancette Sassi commette una grossa ingenuità: mette in angolo un pallone che stava tranquillamente finendo sul fondo. Il portierino gialloblu, fresco convocato in nazionale under 20, però si riscatta prontamente con una grande parata opponendosi ad un tiro da distanza ravvicinata di Carletti.

Le interviste

A fine gara per il Giugliano in sala stampa si presenta il tecnico Di Napoli che dichiara: “E’ stata una gara che potevamo vincere come anche perdere. Giovedì scorso abbiamo fatto una partita molto impegnativa, abbiamo avuto meno recupero e ho tolto i giocatori cardini perchè li ho visti un po’ stanchi. Con questi cambi abbiamo abbassata la linea difensiva e di conseguenza abbiamo subito la reazione del Latina. Però, per oltre un’ora, ho visto giocare la mia squadra un gran calcio, con grande idee, con grande motivazioni e con grande personalità. Purtroppo andiamo via con un solo punto. Potevamo vincere ma potevamo anche perdere. L’obiettivo è la salvezza? Assolutamente sì. Abbiamo una proprietà molto ambiziosa che vuole mantenere la categoria”.

Per il Latina il primo a raggiungere la sala stampa è Luca Fabrizi, autore di una doppietta, che ha asserito: “Non siamo partiti bene, poi il primo gol ci ha tagliato un po’ le gambe e lì siamo andati in trance. Nel secondo tempo però abbiamo fatto vedere tutto il nostro carattere, siamo riusciti a pareggiarla e alla fine abbiamo anche sfiorato la vittoria”.

Successivamente si è presentato il tecnico Di Donato che ha affermato: “Sicuramente la colpa di un brutto primo tempo è tutta mia. Non sono stato bravo a rigenerare nella testa la gara con il Catanzaro e i ragazzi sono entrati in campo timorosi e senza energia. Nel secondo tempo ho inserito gente fresca che non aveva giocato a Catanzaro e guarda caso la partita è cambiata. Siamo stati bravi a pareggiarla e poi sfortunati a non vincerla. Nel finale abbiamo avuto diverse occasioni per portare a casa i tre punti. Il pareggio non mi soddisfa perché avevo chiesto alla squadra di fare una prestazione diversa. Ora resettiamo tutto e da martedì testa bassa e pedalare”.