Giugliano. Sparatoria nel traffico per motivi di viabilità, condannato Mauriello

Condannato in Abbreviato a sei anni di reclusione. Questa la sentenza emessa nei confronti di Paolo Mauriello, 34enne del posto. Mauriello è ritenuto gravemente indiziato di lesioni gravissime, aggravate dall’uso delle armi e da detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. L’11 marzo scorso, per motivi di viabilità, avrebbe esploso contro un 19enne 6 colpi d’arma da fuoco, raggiungendolo alle gambe con 2 proiettili e causandogli danni permanenti. Grazie alle testimonianze dei presenti, ad indagini di natura tecnica e tradizionale, i militari hanno riconosciuto Mauriello come presunto responsabile della violenta aggressione.

Il 19enne venne ricoverato all'ospedale Pineta Grande di Castelvolturno dove era arrivato con una ferita ad una gamba causata da due colpi di arma da fuoco. In quella circostanza avrebbe raccontato ai militari di essere stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter, mentre era nei pressi di una fermata per autobus in via Domiziana a Varcaturo, e che i due, subito dopo, avrebbero fatto fuoco.