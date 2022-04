Giulietta Sacco muore in ospedale, addio alla regina di cantaNapoli

Ieri Giulietta Sacco è morta dopo il ricovero in ospedale di Aversa. La donna era nota come la regina di cantaNapoli per le sue performance canore ed è stata protagonista degli anni degli ultimi Festival di Napoli. La cantante 77enne conobbe una seconda giovinezza a metà degli anni Novanta. Nel 1995 vinse il Premio Tenco con gli Almamegretta e la riscoperta di una tammurriata come Sanacore. L‘anno successivo Nino D’Angelo le produsse l’album Preta ‘e mare, tra classici napoletani ed inediti scritti per lei, a partire dal duetto di ‘A riggina d”e canzone. Nel 1969 partecipò al Festival di Napoli al fianco del grande Mario Merola con “Abbracciame”.

I SUCCESSI DI GIULIETTA SACCO

Molto nota da “Tarantella sorrentina” fino a “Dicintincelle” con la sua scomparsa si è spenta una delle voci più apprezzate e amate nel panorama della musica partenopea. Nino D’Angelo firmò per lei ben quattro inediti. Proprio D’Angelo le aveva regalato la sua ultima grande esibizione in piazza del Plebiscito, nella notte del Capodanno napoletano tra il 2002 e il 2003. Sul palco con lui solo donne da Angela Luce a Maria Nazionale, Giulietta aveva interpretato alla sua maniera il canto di ‘A cartulina ‘e Napule.

“Giulietta Sacco ci lascia per sempre. Nel 1973 Cantò con me in “Ammore e gelusia” – Rai – un brano straordinario, ” L’urdema nonna nonna” di Libero Bovio. Voce e tecnica che ti faceva amare Napoli… Addo’ stanno cchiu’! Buon viaggio Giulie’!“, scrive Pino Mauro sulla sua pagina Facebook.