Gli negano il pranzo, fotografo cancella le foto del matrimonio davanti allo sposo e se ne va

Lo sposo gli nega il pranzo e lui cancella tutte le foto davanti a lui. Così un fotografo ha rovinato le nozze di una coppia statunitense che, a poche ore dal matrimonio, aveva dimenticato di assumere una persona per scattare le immagini durante la cerimonia. Visto il poco preavviso, e vista la volontà di agire al risparmio, i due avevano chiesto a un loro amico di aiutarli.

Il ragazzo, che in un primo momento era stato invitato alla cerimonia come ospite, aveva accettato l’offerta di 250 euro per 12 ore di lavoro nonostante avesse ribadito di essere un fotografo di animali e non certo di matrimoni. Gli sposi, però, gli avevano risposto di non volere scatti di qualità consci del fatto di spendere una cifra “simbolica”. Dopo 7 ore di lavoro, e dopo aver seguito l’appuntamento pre-cerimonia, la cerimonia e il ricevimento, il fotografo non vedeva l’ora di fare una pausa. Così si era accomodato per mangiare un attimo qualcosa prima di rimettersi al lavoro. La coppia, però, non gliel’ha permesso: “Non può fermarsi a mangiare perché devono essere fotografi”.

Volendo quindi trovare del cibo e delle bevande senza attingere dal banchetto, il fotografo aveva chiesto allo sposo 20 minuti di pausa per mangiare qualcosa e rimettersi in sesto. Di tutta risposta gli è stato detto di continuare a scattare o andarsene senza paga. E qui arriva il triste epilogo. “Con il caldo, la fame, gli ho chiesto se era sicuro e lui ha detto di sì. Quindi ho cancellato tutte le foto che gli ho fatto davanti e me ne sono andato“.