Enorme voragine squarcia la strada a Villaricca, famiglie sgomberate

Stamattina all’alba si è aperta un’enorme voragine in via Palermo che ha interessato la stabilità di un palazzo a Villaricca. Immediatamente i residenti del civico 72 sono scesi in strada ed hanno allertato i soccorsi. Nella zona decentrata della città sono giunti i carabinieri della locale stazione, la polizia municipale, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Ital Gas e la protezione civile locale: la strada è stata chiusa su ambo i lati.

Al momento sono state 6 le famiglie evacuate dall’edificio dopo il grave cedimento del fondo stradale. Gli addetti inviati dalla società del gas stanno lavorando per accertare il motivo che ha portato all’apertura dell’enorme voragine e sono impegnati alla messa in sicurezza. Non si registrano feriti ma un’auto in sosta è stata inghiottita.

LE FOTO DELLA VORAGINE A VILLARICCA