Paura a San Giorgio a Cremano, colpi di pistola esplosi contro un portone

Due colpi d’arma fuoco sono stati esplosi contro un portone di ingresso di uno stabile situato in via Pessina a San Giorgio a Cremano. L’episodio è accaduto poco prima della mezzanotte di sabato. Sul selciato gli agenti della polizia hanno trovato e sequestrato tre bossoli.

LE TENSIONI A SAN GIORGIO A CREMANO

Come segnala l’ultima relazione della Dia nel comune di San Giorgio a Cremano gravita peraltro anche il clan autoctono degli ATTANASIO- TROIA vicino alla compagine dei VOLLARO di Portici. Nell’hinterland meridionale l’influenza del clan MAZZARELLA si sarebbe estesa a San Giorgio a Cremano anche grazie alla collaborazione del gruppo alleato D’AMICO-LUONGO di Ponticelli, nonché a Portici storicamente ricadente sotto l’egemonia del clan VOLLARO aderente invece all’ALLEANZA di SECONDIGLIANO.

La Polizia di Stato il 21 dicembre 2021 ha eseguito una misura cautelare a carico di 4 esponenti del sodalizio ATTANASIO- TROIA ritenuti responsabili di uno scontro a fuoco avvenuto a Napoli il 21 luglio 2020 in seguito ad un diverbio per il controllo delle attività illecite tra i due elementi di vertice del clan.

“La dinamica di questo agguato presentava modalità tipiche delle esecuzioni di matrice camorristica, caratterizzate dall’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco, così come dimostrato dai cinque bossoli rinvenuti sul luogo dove su era verificati lo scontro” (stralcio del provvedimento). Gli altri fatti-reato ricostruiti dall’inchiesta riguardano condotte estorsive, usura e aggressioni finalizzate a esercitare sulle persone offese la coartazione e l’intimidazione tipica della criminalità organizzata. Vicina al gruppo criminale di San Giorgio a Cremano sarebbe stata anche la vittima di un omicidio commesso nel quartiere Ponticelli la sera del 10 dicembre 2021“.

COLPI DI PISTOLA ESPLOSI A PONTICELLI

Questa notte verso l’una di notte i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti a via Scarpetta angolo via Provinciale Botteghelle di Portici per una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco. Pare che poco prima ignoti avessero esploso in aria alcuni colpi per poi fuggire. Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 2 bossoli calibro 9×21. Al momento non si registrano feriti né tantomeno danni a cose. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.