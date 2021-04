Gonzalo Higuain, la mamma Nancy stroncata da un tumore

Grave lutto per il calciatore Gonzalo Higuain: è morta mamma Nancy. La donna, venuta a mancare all’età di 64 anni, ha lottato a lungo contro una malattia. Nancy Zacarìas, madre del Pipita ed ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, è morta a 64 anni. Ha lottato per più di 4 anni contro un brutto male. Come riportato dal sito web argentino tn.com.ar la madre del campione argentino sarebbe morta in seguito alla lunga malattia che l’aveva colpita già nel 2016.

Chi era la mamma di Higuain

Nancy, di origini palestinesi, era un’artista, una pittrice, stava male dal 2016. Un cancro l’aveva assalita e lei stava lottando con tutte le sue forze contro il male. Il figlio Gonzalo Higuain era corso da lei nonostante le restrizioni per il Covid, lasciando tutto e tutti. Era stato il fratello manager a spiegare il perché della ‘fuga’ quando era alla Juventus: “Nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua battaglia contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e considerazione. Per favore i famosi leader dell’opinione pubblica tacciano un po’”.

La stessa madre aveva preso le difese di Gonzalo Higuain, con una dichiarazione molto forte resa nel 2020 al Corriere dello Sport: “Detesto i furbi – aveva detto – C’è tanta manipolazione, tanta gente che vuole colpire per far male. Quando c’è dolore, quando ci sono problemi nella vita, lì ci rendiamo conto che la cosa più grande è poter vedere il sole ogni mattina”.

Nancy Zacarías aveva due fratelli, anche loro calciatori

Il più famoso, Claudio Zacarías, ha subito un grave infortunio alla mano durante una partita col San Lorenzo a causa di una bomba carta esplosa nello spogliatoio. Nancy era anche un’ottima cuoca: Gonzalo andava pazzo per la sua pizza casera, una specie di focaccia argentina.