Grande Fratello, Erica Piamonte ancora single: la verità su Taylor Mega

La vita sentimentale di Erica Piamonte è stata oggetto di curiosità dentro e fuori la casa del Grande Fratello 16. Ora è la ragazza toscana a dire la verità sui suoi flirt. Terminato il reality, Erica e Gianmarco Onestini sono diventati inseparabili, al punto che qualcuno ha ipotizzato una nascente storia d’amore. La dichiarata bisessualità, però, ha fatto pensare anche a un’attrazione nei confronti dell’amica Taylor Mega.

Nella casa più spiata d’Italia, invece, aveva perso la testa per Gaetano, più giovane di lei, che dopo averle mancato di rispetto aveva provato a farsi avanti ma senza successo. La Piamonte sembra ribadire, anche nel caso di Onestini, di volere un uomo più maturo al suo fianco. «Purtroppo o per fortuna sono ancora single. Anche se Gianmarco è molto rispettoso e ha una bella presenza, rimane un ragazzo di 22 anni. Non dimentichiamo che io ne ho 30, magari vorrei qualcuno della mia età accanto», ha dichiarato Erica Piamonte al settimanale “Lei”. «Abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo. Anche in Casa eravamo molto legati. È stato un rapporto sacro. Ringrazio di essere arrivata fino alla fine ma soprattutto di esserci arrivata con Gianmarco», ha aggiunto la giovane.

E sull’influencer bionda sottolinea: «Taylor è stata la scoperta più bella del GF. Trovare un’amica vera è molto raro. Ha un cuore enorme, è una persona che dà senza volere nulla in cambio. E questa è una cosa bellissima. Soprattutto da donna a donna… Anche con lei bisogna andare oltre le apparenze. Le piace il lusso, ma resta una persona semplicissima. È intelligente, non conosce invidia. Non riesco a trovarle un difetto».