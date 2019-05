Grande Fratello. Francesca De André si fa male, può lasciare il programma: la clamorosa ipotesi

Brutto incidente al Grande Fratello 16 per Francesca De André. La concorrente toscana potrebbe lasciare il reality condotto da Barbara D’Urso a causa dell’infortunio che l’ha colpita durante il suo percorso.

Grande Fratello, due scelte per Francesca De André

La nipote dal celebre artista Fabrizio -stando a quanto riportato da Leggo– si è infortunata ad un piede. Per questo motivo, gli utenti del web ed i fan, si stanno chiedendo se questa fosse l’occasione giusta per la De André (finita già molte volte al centro delle polemiche) di lasciare la casa più spiata di Italia. Ma, come di consuetudine, il pubblico si divide in due e qualcuno pensa che la ragazza possa sfruttare questo episodio per ricevere attenzione. Le sue condizioni sono buone, anche se la concorrente arranca la botta presa al piede non sembra così grave.

L’esultanza all’eliminazione di Mila Suarez

Un’edizione che verrà ricordata per i malumori che si sono creati all’interno della casa, questa del Grande Fratello. Ieri sera sono stati molti gli episodi che hanno scatenato le polemiche, ma uno in particolare ha fatto infuriare non solo i fan, ma anche Cristiano Malgioglio.

Scene surreali al Grande Fratello

Protagonista, come al solito, Francesca De André. La concorrente è finita sotto i riflettori per gli aggiornamenti sul tradimento da parte del fidanzato Giorgio. La reazione della ragazza è surreale, visto che abbraccia Giorgio dopo aver rivolto gravissimi insulti alla donna con cui è stata tradita, Roxy.

Poi, però, arriva un gesto scorrettissimo. Quando Mila Suarez è stata eliminata, difatti, la nipote del celebre artista Fabrizio, è esplosa in un’esultanza senza dare conto alla reazione di Mila: «Che meraviglia!», avrebbe esclamato la 29enne.

La reazione di Cristiano Malgioglio

Non si è fatta attendere la risposta di Cristiano Malgioglio, che dopo aver assistito a quanto accaduto ha voluto avvertire Francesce De André: «Francesca se continui così e se stasera vai in nomination la prossima settimana esci». Risposta immediata: «So di essere maleducata, ma la percezione è che MIla è un apersona negativa all’interno del gruppo».