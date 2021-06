Lavora a pieno ritmo la macchina del Grande Fratello Vip. La redazione sta scrutinando tanti personaggi noti per formare il cast della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. E’ prevista per settembre la riapertura della porta rossa. Inoltre è lo stesso conduttore a dare indicazioni sugli opinionisti che vuole al suo fianco per il GF VIP 6, dopo l’addio di Pupo ed Antonella Elia. Nonostante, per il momento, si tratti soltanto di rumors insistenti, il nome di Adriana Volpe è quello più accreditato per affiancare il conduttore e direttore del magazine Chi. Il secondo nome è quello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che entrerebbe ufficialmente a far parte del mondo Mediaset.

Rumors anche riguardo il cast, Ieri Santo Pirrotta ha annunciato che molto probabilmente Pamela Prati farà il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip. Oltre alla diva del Bagaglino, pare che ci sarà anche Manuel Bortuzzo.

A dare in esclusiva la notizia dell’entrata del nuotatore al Grande Fratello Vip è stato Dagospia: “Manuel Bortuzzo farà il Grande Fratello Vip. Partecipare al “Grande Fratello” per far capire a tutti cosa significa essere disabili. E’ l’idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena e rimasto paralizzato“.

Tre anni fa, l’atleta è stato infatti raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma, Manuel è rimasto paralizzato per una lesione al midollo.

Due giovani hanno poi confessato di averlo colpito per errore. Entrambi condannati a 16 anni, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi.

Nonostante quella Bruganelli-Volpe potrebbe essere una coppia inedita e particolare, nonché curiosa da scoprire, il pubblico vorrebbe vedere seduti sulle poltrone il vincitore della quinta edizione del reality show, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.