“È la prima volta che mi allontano da mia figlia per quasi due giorni. È stato difficile staccarsi. Sono in Sicilia per lavoro ma già di ritorno a Napoli. Viaggio lungo e stressante quello in auto (voli non disponibili) ma fa parte del “gioco”. Dopo un lungo Stop il dovere ci chiama…”. A scrivere sui social è la cantante napoletana Emiliana Cantone. Domani la neomelodica compirà gli anni: “Domani è il mio compleanno. Non chiedermi l’età… Sono una ragazzina!”, scrive sui social.

L’ultimo singolo di Emiliana Cantone

Si chiama “Faccio Cose e’ pazze” l’ultimo singolo della Cantone, che dopo la fine del lockdonw e la ripresa delle attività ha ripreso a lavorare come i suoi colleghi. Tra le collaborazioni anche una con Nino D’Angelo: “Ciao Emiliana, sono @nino.dangelofficial “ …e a me stava per scappare una pernacchia pensando di essere vittima di uno scherzo radiofonico, invece ho riso e ascoltato la voce. “ Marò!”, è lui. Mi ridimensiono, colpetto di tosse e mi aggiusto i capelli come se mi stesse guardando. “Ti voglio con me, ti fa piacere”

Insomma… tutto il resto è racchiuso in una giornata fantastica. Cantare con Nino, per Nino, insieme a tanti colleghi e amici che stimo… beh, un’altra bella medaglia da appendere alla mia carriera. Grazie Maestro. È stato un onore. Come se vi conoscessi da sempre, una confidenza che mai sognavo di prendermi, invece davvero mi sono sentita una nipote che parla e scherza con lo zio. Che fantastica storia la vita, e la musica, ANCOR DI PIÙ!”

Il progetto beaty con l’amica Nunzia Bottone

Oltre alla carriera da cantante, Emiliana Cantone ha avviato insieme alla collega ed amica Nunzia Bottone il BOCA Beauty: “Nasce dal connubio di due amiche vulcaniche amanti della bellezza e della femminilità. Un marchio di cosmetica che abbiamo deciso di lanciare con tinte labbra ma che di sicuro arricchiremo nel tempo. Da oggi acquistabile online scrivendo in DM a @boca_beauty_official oppure fisicamente nei punti vendita FEMME FATALE di Afragola Na.

Nonostante il periodo difficile, abbiamo deciso di investire su un progetto che da donna (e poi da Artista) mi rende molto orgogliosa. In bocca al lupo, amica @nunziabottone_official”-