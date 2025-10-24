Grave incidente auto-scooter a Napoli, 16enne in prognosi riservata

PUBBLICITÀ

Grave incidente nella tarda serata di ieri nella zona ospedaliera di Napoli, in via Antonio Cardarelli. Un 16enne napoletano, alla guida di uno scooter, è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un’auto avvenuto intorno alle 23. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito d’urgenza nel vicino ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Lo riporta Il Mattino.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale dell’Unità Operativa Vomero, diretta dal capitano Alfredo Marraffino, l’impatto sarebbe avvenuto durante una manovra di svolta dell’automobilista, che procedeva nel senso opposto di marcia rispetto al motociclo. Il giovane, invece, viaggiava lungo la corsia preferenzialein direzione Colli Aminei.

Il punto dell’incidente coincide con l’incrocio antistante il commissariato di Polizia dell’Arenella, dove le carreggiate si intersecano. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Municipale, coordinate dalla Centrale Operativaguidata dal capitano Lucio Sarnacchiaro sotto la direzione generale del comandante Ciro Esposito.

Sia l’auto che lo scooter sono stati posti sotto sequestro, mentre il conducente della vettura è stato sottoposto ai test tossicologici. Nelle prossime ore proseguiranno i rilievi e gli accertamenti tecnici per chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità del sinistro.