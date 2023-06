“Gravi illeciti professionali”. Teknoservice subentra alla Raccolgo, caos nel servizio dell’igiene urbana a Giugliano

PUBBLICITÀ

Sta suscitando malumore e caos il passaggio di cantiere tra la Raccolgo e la Teknoservice, ditte che costituiscono l’Ati che si occupa dello smaltimento e raccolta dei rifiuti a Giugliano. Come evidenziato in un documento inviato alle organizzazioni sindacali, la Teknoservice ha annunciato di dover effettuare il passaggio di cantiere a causa di “gravi illeciti professionali da parte della Raccolgo”. La Teknoservice scrive: “Nella qualità di mandataria dell’ATI Teknoservice-Raccolgo, ha necessità di subentrare, in via d’urgenza, alla mandante Raccolgo per la conduzione della quota d’appalto ad essa affidata. Tale decisione si rende necessaria al fine di garantire sia la continuità dell’appalto in corso, all’interno di canoni di legittimità e trasparenza, nei confronti della stazione appaltante e dei cittadini della città di Giugliano in Campania, nonché assicurare alle maestranze la continuità dell’applicazione della clausola sociale”.

C’è preoccupazione tra i sindacati per l’improvviso passaggio di cantiere. “Nel recente passato abbiamo piu’ volte segnalato come nella terza città della Campania, nonostante il notevole impegno economico di risorse pubbliche 120 mln di euro per sette anni sia inadeguato il servizio di raccolta dei rifiuti”, denuncia Vincenzo Pirozzi segretario provinciale di Confintesa.“Abbiamo evidenziato criticità in merito alla organizzazione aziendale, all’inquadramento del personale, ai mancati versamenti di quote del tfr e dei voci accessorie, al mancato rispetto da quanto previsto nel dlgs 81/08 e smi. Ove tutto ciò non bastasse ci giungono informazioni in merito ad improvviso esclusione di una delle ditte dell’ ATI, per gravi inadempienze. Chiediamo l’immediato intervento dell’ente comunale, e informazioni in merito a queste gravi inadempienze, ed inoltre sollecitiamo l’ente ad effettuare i dovuti e previsti controlli previsti dal contratto”.

