Tenta di rubare un cane, poi aggredisce due vigili: fermato clochard a piazza Garibaldi

Prima molesta i passanti, tentando di sottrarre il cane ad un uomo che passeggiava. Poi, al sopraggiungere della Polizia Locale, aggredisce – picchiandoli a calci e pugni – due agenti. È quanto avvenuto ieri nei pressi di piazza Garibaldi, in via Giuseppe Ricciardi, sul lato della galleria commerciale della metropolitana. A finire nei guai, un senzatetto extracomunitario. Questi, per motivi ancora sconosciuti, avrebbe iniziato ad infastidire le persone di passaggio, arrivando anche a cercare di rubare un cane al suo padrone. Ad un certo punto sul posto è arrivata una pattuglia territoriale della Polizia Locale, impegnata nei controlli nella zona del Rione Vasto.

Quando ha visto gli agenti, però, il senzatetto sarebbe andato in escandescenze. Li avrebbe quindi aggrediti, secondo le prime ricostruzioni, colpendoli a calci e pugni. Sul posto sono sopraggiunte anche le pattuglie della polizia municipale di piazza Garibaldi. L’uomo è stato quindi bloccato e portato nella stazione dei caschi bianchi. I due agenti coinvolti nella colluttazione sono stati poi trasportati in ospedale per le cure mediche del caso. Qui sono stati refertati con 7 giorni di prognosi per la guarigione.

Vigile spara a clochard che l’ha aggredito, De Iesu: “Vogliamo sperimentare pistola elettrica” – articolo del 23 maggio 2023

Aggressione questa mattina in Via Duomo, ai danni di un agente dell’Unità di Polizia Locale TESM (Tutela Emergenze Sociali e Minori) che, accompagnata dagli operatori sociali dell’Unità di Strada, era impegnata nelle consuete operazioni propedeutiche alla pulizia dei porticati secondo il calendario degli interventi di sanificazione, bonifica e rimozione dei rifiuti, a cura di ASIA e Napoli Servizi.

Agente spara al clochard che lo ha aggredito

Un giovane senza fissa dimora, presumibilmente di origine nordafricana, invitato ad alzarsi per consentire la pulizia dei luoghi, si è opposto ed ha colpito al volto, con una paletto di ferro che nascondeva sotto le coperte, il Luogotenente Salvatore Ruoppolo, di 63 anni, ferendolo alla testa e all’occhio sinistro. L’agente per difendersi ha sparato alcuni colpi e ferito l’aggressore alla gamba prima di accasciarsi al suolo in una pozza di sangue. Immediato l’intervento degli operatori presenti, anche numerosi passanti hanno cercato di fermare l’immigrato, che benchè ferito ha continuato ad aggredire l’agente, fino all’intervento dei militari dell’Esercito e degli agenti di P.S. che hanno effettuato il fermo.