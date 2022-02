Rosa uccisa a Grumo Nevano, il corpo della 23enne era a casa del vicino

Tragedia a Grumo Nevano, la giovane Rosa trovata morta in casa. Circa un’ora fa i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in un’abitazione di Via Risorgimento dove è stato trovato il corpo senza vita di Rosa Alfieri, classe 98. I militari stanno accertando le cause della morte: indagini in corso.

I carabinieri confermano la morte violenta, dunque, l’ipotesi più accreditata è quella del femminicidio. Anche il presunto assassino è italiano. Secondo le prime testimonianze, il giovane vicino di casa si era trasferito da poche settimane a Grumo Nevano, proprio nel palazzo in cui è stato trovato il cadavere della ventenne.

Si tratta di una palazzina di vecchia costruzione con pochi appartamenti che affacciano su un cortile. Rosa viene descritta come una persona gentile, disponibile e sempre sorridente. La giovane era fidanzata con il proprietario di una tabaccheria del posto.

IL VIDEO DELL’ARRIVO DEI CARABINIERI E DEL 118, FEMMINICIDIO DI ROSA

IL CORDOGLIO DEL VICESINDACO

“A nome dell’amministrazione esprimo il più sentito e profondo cordoglio alla famiglia della vittima. Spero che le indagini possano concludersi in tempi brevi assicurando alla giustizia il responsabile di questo ennesimo femminicidio”, commenta il vicesindaco di Grumo Nevano, Peppino Landolfo, tra i primi ad accorrere in via Risorgimento.