“Hai toccato mia moglie pezzo di me**a”, scoppia la rissa sulla spiaggia in Sardegna

Tensione sulla spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo, a La Maddalena, in Sardegna, dove il tender di uno yacht si è avvicinato pericolosamente alla riva. Il gommone, a quanto pare, per recuperare gli occupanti dell’imbarcazione di lusso, si è spinto fino quasi al bagnasciuga dove c’erano anche persone e bambini intenti a giocare in acqua. A quanto pare, inoltre, la manovra non è consentita in quella zona (in quella spiaggia non c’è una corsia per le imbarcazioni). Ne è nata quindi una discussione con i bagnanti finita in rissa.

Tutto è nato – spiega l’Unione Sarda – quando i bagnanti hanno notato un gommone, tender di uno yacht ormeggiato in rada, che si avvicinava con il motore acceso alla spiaggia. A bordo c’erano due che sembravano membri dell’equipaggio: stando alle testimonianze, dovevano recuperare una donna e alcuni bambini a terra, per riportarli sulla lussuosa imbarcazione.

La manovra non consentita e la rissa

L’ennesima violazione delle norme di sicurezza ha esasperato i bagnanti. Qualcuno, dalla riva, ha cercato di farlo capire a chi era sul gommone. Ma loro hanno proseguito. Una volta raggiunta la riva, le persone presenti in spiaggia hanno cominciato a battibeccare con gli skipper. Uno di loro, straniero, ha spintonato una donna, che più di tutte si era fatta sentire. Il marito ha visto la scena e ha preso la rincorsa rifilando al ragazzo un calcione all’altezza del petto, facendolo finire in acqua. Poi una raffica di pugni e la reazione del giovane. Solo l’intervento dell’altro skipper e dei presenti ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. “Hai toccato mia moglie, pezzo di m…”, ha gridato due volte il maddalenino. I turisti, tra gli insulti, poi si sono allontanati.