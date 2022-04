Il Giugliano batte l’Atletico Uri e blinda il primo posto, Scaringella e Ferrari avvicinano il sogno della vittoria del campionato

Giugliano: Baietti, Boccia (92’ Caiazzo), Ceparano Poziello, C., De Rosa, Cerone (76’ Ferrari), Rizzo (85’ Mazzei), Gladestony (69’ Abonckelet), Gentile, Biasiol, Scaringella (88’ Gomez). A Disposizione: Costanzo, Vivolo, Zanon, Emmanouil.

Allenatore: Ferraro Atletico Uri: Atzeni, Ravot, Olmetto, Incerti, Pinna, Cardone, Loru, Di Paolo (85’ Mari), Altolaguirre (75’ Bah), Carboni (55’ Brizzi), Calaresu (66’ De Marcus).

A Disposizione: Pittalis D’Elizios, Melis. Allenatore: Paba Arbitro: Allegretta di Molfetta Marcatori: 24’ Scaringella(G), 87’ Ferrari (G).

Ammoniti: Gladestony (G), Biasiol (G), De Marcus (A.U.)

Recupero: 0’ pt, 4’ st.

Giugliano – Ennesima vittoria casalinga del Giugliano che con il più classico dei punteggi batte la matricola sarda dell’Atletico Uri. Tre punti che rafforzano il primato dei gialloblu che detengono sin dalla prima giornata di campionato. Il punteggio alla fine poteva essere più netto se i padroni di casa non avessero fallito numerose palle gol e l’arbitro non avesse annullato due reti regolari. La prima e la più clamorosa arrivava al 13’ quando Gladestony, servito al bacio da Cerone, a pochi metri dalla porta non centrava il bersaglio tirando sopra la traversa. Al 20’ il Giugliano va a segno con Rizzo, ma l’arbitro annullava per un inesistente fuorigioco. L’attaccante, infatti, era tenuto in gioco da un difensore. La supremazia territoriale del Giugliano però si concretizzava al 24’ quando Gentile metteva al centro un invitante cross per Scaringella che, staccando più alto dei difensori giallorossi, di testa insaccava alle spalle dell’esterrefatto Atzeni. Il Giugliano non pago dell’1-0 continuava ad attaccare per chiudere la contesa. Prima Rizzo (33’) e poi Cerone (35’) fallivano il raddoppio. Sul finire il difensore Ravot impegnava Baietti con un tiro da lontano. Nella seconda frazione di gioco, diversamente dalla prima che era stata un monologo della compagine di casa, si assisteva ad una gara con continui capovolgimenti di fronte. I primi a rendersi pericolosi erano gli ospiti che al 49’ andavano vicino al gol del pareggio. Era bravo Biasiol a salvare sulla linea di porta e a mettere una toppa ad un’uscita a vuoto di Baietti. Al 51’ il Giugliano raddoppiava con Scaringella ma ancora una volta l’arbitro annullava un gol regolare. Al 62’ gli ospiti andavano nuovamente vicino al pareggio: Baietti stavolta si riscattava respingendo un preciso colpo di testa dell’attaccante Altolaguirre, che poi veniva messo in angolo da un difensore gialloblu. Poi è ancora il Giugliano a sfiorare il raddoppio prima con Biasiol che di testa metteva alto e dopo con Rizzo che, da pochi metri dalla porta, tirava sul portiere. Al 78’ veniva annullato un gol agli ospiti per fuorigioco di Bah. Solo sul finire, all’87’, il Giugliano chiudeva le ostilità con Ferrari che con un preciso tiro di sinistro batteva Atzeni. Il Giugliano con i tre punti conquistati contro l’Atletico Uri rafforza il primato e si avvicina sempre di più al sogno promozione quando mancano 6 giornate alla fine.

Le Interviste

Al termine del successo per 2-0 contro L’Atletico Uri, il tecnico Ferraro con la sua solita pacatezza ha affermato: “Si, oggi era importante trovare i tre punti. Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. L’Atletico Uri è una squadra fastidiosa che non fa giocare bene e poi era in cerca di punti salvezza. E’ una stagione lunga. Vanno fatti i complimenti a questi ragazzi e dobbiamo stringerci attorno a loro per queste sei finali di campionato, lo meritano. Negli ultimi due mesi stiamo lavorando senza sosta giorno dopo giorno. Abbiamo poco tempo per gioire, giovedì si torna nuovamente in campo e vogliamo tornare a vincere in trasferta. Essere primi in classifica dalla prima giornata vuol dire che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Un plauso ai tifosi che ieri al termine della rifinitura sono fantastici, come lo sono stati anche oggi si sono ripetuti allo stadio. Siamo vicini al nostro sogno, non vogliamo fermarci”. Poi, si è presentato Scaringella, autore del primo gol, che ha detto: “Sono felice innanzitutto per la vittoria e poi per essere tornato al gol. E’ stata una grande gioia perché venivo da un periodo complicato. Non è stato facile stare fuori per infortunio e non poter dare il mio apporto alla squadra. Stiamo completando un percorso iniziato lo scorso agosto, ora serve stringere i denti. Dedico il gol alla mia famiglia, alla mia compagna, a mio figlio e a mio nipote che oggi compie gli anni”. Infine Nicola Ferrari, autore del secondo gol ha dichiarato: “Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Non era una gara semplice. Adesso vogliamo confermarci in trasferta dove è un po’ che raccogliamo meno di quanto meritiamo. Proseguiamo con il lavoro per arrivare al nostro obiettivo. Dedico la rete alla mia famiglia”.

Per gli ospiti a presentarsi in sala stampa è il tecnico Paba che ha dichiarato: “Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi al di là del risultato anche perché senza buone prestazioni non si giocano buone partite contro avversari di questo calibro, come il Giugliano, che giocano con personalità e buon ritmo. Sono un po’ rammaricato per le troppe occasioni costruite e sprecate dalla squadra, ma è un po’ il periodo che ci gira così e sappiamo che prima o poi passerà La classifica? Non ci spaventa e siamo pronti per il rush finale del campionato. Ci sono state alcune decisioni arbitrali che ci hanno condizionato tra il gol annullato e ben due rigori clamorosi non fischiati alla mia squadra. Ho visto troppe decisioni prese a favore di una squadra sola. Testa subito a giovedì al derby casalingo contro il Lanusei”.