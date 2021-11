Il Giugliano contro l’Afragolese centra la nona vittoria; i gialloblu di Ferraro nella storia

AFRAGOLESE: Romano, Galletta (78’ Cordato), Di Girolamo, Nocerino, Micillo 5.5 (82’ Suraci), Esposito (63’ Tarascio), Liccardo, De Rosa (63’ Romeo), Caso Naturale, Celiento (74’ De Marzo), Longo. A Disposizione: Mariano, Cassandro, Romano, Senese. Allenatore: Fabiano.

GIUGLIANO – Baietti, Oyewale 7 (94’ Boccia), Poziello C., Biasiol, Caiazzo, De Rosa, Gladestony, Ceparano, Rizzo, Cerone (80’ Mazzei), Scaringella (71’ Kyeremateng). A Disposizione: Iandoli, Fornito, Mekki, Vivolo, Poziello R., Flores. Allenatore: Ferraro.

ARBITRO: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

MARCATORE: 4’ Rizzo.

AMMONITI: De Rosa R. (G), Micillo (A), Scaringella (G), Nocerino (A), Liccardo (A), Caso Naturale (A).

ESPULSI: L’allenatore Fabiano (A); Liccardo (A) per somma di amonizioni.

Cardito – Continua la marcia trionfale del Giugliano che aggiudicandosi il derby con l’Afragolese inanella la nona vittoria consecutiva. Netta ed indiscutibile la superiorità dei tigrotti che potevano chiudere la contesa con un risultato più rotondo se Cerone non avesse fallito un calcio di rigore e gli avanti gialloblu fossero stati più cinici sotto porta. Per non parlare poi di alcuni salvataggi in extremis dei difensori rossoblu come quello di Micillo che ha ribattuto un tiro di Cerone a portiere già battuto.

E’ stata un derby non spettacolare ma dai toni agonistici molto alti. Parte forte il Giugliano e al 4’ passa in vantaggio con l’attaccante argentino Rizzo che da posizione angolata impallina con un gran diagonale il portiere Romano. L’Afragolese accusa il colpo e il Giugliano continua ad attaccare per assestare il colpo del KO. E’ l’occasione più propizia si presenta al 17’ quando un tiro di Cerone viene ribattuto sulla linea di porta da Micillo. Incandescenti i minuti finali del primo tempo: al 42’ il Giugliano reclama un calcio di rigore per un evidente fallo di mano di Nocerino e poi un minuto dopo un tiro di Cerone viene deviato in angolo da un prodigioso intervento di Romano. Al 45’ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Giugliano per un contatto in area. Sul dischetto si porta Cerone che con un forte tiro spiazza Romano ma colpisce in pieno il palo. Al duplice fischio dell’arbitro vi sono degli screzi in campo e a farne le spese è l’allenatore Fabiano che viene espulso.

Ad inizio ripresa si vede un’Afragolese più determinata. Due conclusioni, la prima con Celiento e la seconda con Liccardo, finiscono alte sulle traversa. E’ solo un fuoco di paglia perché poi il pallino del gioco passa nuovamente nelle mani degli ospiti che sfiorano il raddoppio con De Rosa. Al 68’ l’Afragolese rimane in dieci per l’espulsione di Liccardo per doppia ammonizione. Nei restanti minuti la compagine rossoblu, pur in inferiorità numerica, cerca di riequilibrare il risultato con azioni confuse e sconclusionate che non creano nessun pericolo al giovane portiere Baietti. Anzi è il Giugliano a fallire in più occasioni il gol del raddoppio.

Dopo 6’ di recupero, al triplice fischio dell’arbitro si accende un parapiglia tra i ventidue contendenti in campo. Ma la cosa più grave è che il presidente dell’Afragolese entra in campo e colpisce con un schiaffo il calciatore Cerone del Giugliano. Poi qualche ora dopo da un’emittente napoletana chiede scusa alla società gialloblu e al calciatore. Un gesto da censurare e che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se tra le due tifoserie non ci fossero buoni rapporti.

LE INTERVISTE

Al termine del successo per 1-0 sul campo dell’Afragolese, ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblu Ferraro: “Sicuramente oggi è stato un successo importate, una partita tra due grandi squadre, giocata a ritmo alto, noi però siamo stati più forti di tutto e l’abbiamo portata a casa. La vittoria la dedico ai tifosi e a tutta la città di Giugliano. Oggi siamo stati perfetti, tutti si aspettavano un passo falso da parte nostra, invece c’è stata un grande prova di maturità. E’ stato un bel derby, c’è stata anche una gran cornice di pubblico, siamo felici. Adesso godiamoci questa vittoria, poi da martedì penseremo alla prossima partita che come le altre varrà tre punti”.

Subito dopo si presenta l’attaccante argentino Rizzo, l’autore del gol vittoria, che afferma: “Sono felice della rete, ma ciò che conta di più è che la squadra ha fatto un grande lavoro, questa era una partita importante per noi. C’è stato tanto calore, è stato davvero un bello spettacolo. Credo che avremmo potuto chiuderla prima, era una gara molto sentita, ma noi siamo stati bravi. Portiamo a Giugliano una grande vittoria. E’ ancora presto per pensare al futuro, dobbiamo pensare a noi partita dopo partita, la strada è lunga, bisogna lavorare in silenzio”.