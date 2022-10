Il Giugliano espugna il campo del Taranto, in gol l’ex Rizzo

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti, Antonini (85’ Vona), Ferrara; Formiconi, Romano, Labriola (63’ La Monica), Diaby (51’ Mazza) Mastromonaco; Infantino, Guida. A Disposizione: Loliva, Martorel, Caputo, Granata, Maiorino, Romano. Allenatore: Capuano

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Scanagatta, Zullo, Poziello C.; Rondinella (70’ Ghisolfi), Ceparano (63’ Felipe) Gladestony, Poziello R. (70’ Rizzo), Gomez (70’ D’Alessio); Piovaccari (79’ Nocciolini). Salvemini. A disp.: Viscovo, Belardo, Berman, Aruta, De Lucia, De Francesco. Allenatore. Di Napoli.

Arbitro: Angelucci di Foligno

Marcatori: 90’ Rizzo (G).

Note: ammoniti Biady (T), Poziello R., (G), Gomez (G), Rondinella (G), Labriola (T), Gladestony (G). angoli 1-1; recupero 3’ pt.; 5’ st..

Taranto – Vittoria al fotofinish per il Giugliano che torna dalla Puglia con tre punti di platino conquistati al cospetto di un Taranto deludente.

Non è stata un bella gara anche per le numerose assenze sia dall’una che dall’altra parte. Meritata comunque la vittoria del Giugliano che nell’arco dei novanta minuti ha costruito tre palle gol, mentre il Taranto non ha mai impensierito il giovane portiere Sassi.

Gara contratta nel primo tempo. L’unica azione degna di nota arriva al 34’ quando il capitano Ciro Poziello sta per portare in vantaggio la sua squadra ma il difensore Formiconi gli nega la gioia del gol allontanando la palla sulla linea di porta.

Nella ripresa si vede subito un Giugliano più intraprendente con la voglia di interrompere la serie dei tre pareggi consecutivi e di brindare alla prima vittoria esterna. Al 52’ ci prova il bomber Piovaccari con un diagonale che attraversa tutta l’area di rigore per poi spegnersi sul fondo. Al 68’ l’esterno sinistro Gomez salta un avversario e tira, il pallone sorvola la traversa. Ed infine all’85’ ci prova Nocciolini con un colpo di testa ma è bravo Vannucchi a salvare i suoi. Il gol vittoria però è solo rimandato di poco. Ed infatti al 90’ cambia il risultato: lancio di Nocciolini, Evangelisti sbaglia l’intervento e Rizzo, ex di turno insieme a Zurlo, ne approfitta e batte con un diagonale sul secondo palo l’estremo difensore rossoblu. Al triplice fischio finale, dopo 5’ di recupero, arriva una vittoria che sfata il tabù esterno e che fa tanto morale in vista del prossimo impegno casalingo previsto per il 6 novembre contro la Juve Stabia.

Le interviste

Il tecnico Di Napoli, tornato in panchina dopo due giornate di assenza per malattia, analizza così la vittoriosa gara con il Taranto: “Una vittoria meritata. Abbiamo affrontato una grande squadra che in casa ha conquistato gran parte dei punti che ha in classifica. Il nostro obiettivo principale è la salvezza. Oggi abbiamo vinto una partita che vale tanto ma siamo già proiettati alla prossima partita di campionato. Ho un gruppo di ragazzi eccezionali, la vittoria è tutto merito loro. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi”.

Walter Zurlo, ex di turno, ha dichiarato: “Risultato giusto. La gara l’abbiamo preparato nei minimi dettagli. Sapevamo che era una partita difficile. Poi per me era una partita particolare ma al fischio d’inizio passa tutto. A Taranto ritorno sempre con piacere, Ci tengo a sottolineare il lavoro che sta facendo il mister e il suo staff. E’ un piacere andare al campo e lavorare con questo gruppo”.

Per il Taranto parla il tecnico Capuano: “I ragazzi posso solo ringraziarli. Noi siamo andati in campo al limite, avevamo tante assenze. Perdere così al 90’ fa male perché avevamo ancora una volta resistito. Avevamo iniziato la partita benissimo, poi l’avevamo incanalata e speravamo anche di portarla in porto. Ma con grande onestà devo dire che negli ultimi 10’/15’ il Giugliano ha meritato di vincere”.